البريد يوقع اتفاقية مع أكسا العالمية لدراسة إنشاء شركة للتأمين متناهي الصغر

وقَّع البريد المصري وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري وشركة “أكسا” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “أكسا” العالمية في مجال التأمين وإدارة الأصول اتفاقية تعاون تهدف إلى دراسة إنشاء شركة للتأمين متناهي الصغر.

وقع الاتفاق خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي وأحمد عبد الله العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار وأيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه سيساهم بشكل كبير في وصول المنتجات التأمينية إلى الفئات ذات الدخل المحدود ممن لا يستهدفهم القطاع المالي وسيقدم حزمة متنوعة من الخدمات التأمينية ذات القيمة المضافة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات المالية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف فاروق أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم إعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء شركة تأمين متناهي الصغر بهدف تطوير حلول تأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالي الرسمي خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والعاملين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ عملها فور إصدار قانون التأمين متناهي الصغر.

وقال خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي إن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البريد المصري نحو استحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مشيرا إلى أنه فور صدور قانون التأمين متناهي الصغر سوف تبدأ الشركة عملها في توفير حلول تأمينية متميزة في أوجه التأمين المختلفة سواء التأمين على الحياة أو الممتلكات أو التأمين الطبي بما يمكن الشركة من تطوير حلول تأمينية متكاملة ومتنوعة لحماية الفئة المستهدفة من الصدمات الاقتصادية.

واشار أحمد عبد الله العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار إلى أن هذه الشركة ستكون الأولى من نوعها في السوق المصرية، حيث انها ستقوم بتوفير قيمة مضافة كبيرة في مجال التأمين من خلال تطوير الحلول التأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالي الرسمي، بما يسهم في تنفيذ رؤية الشركة الخاصة بالمساهمة في تحقيق الشمول المالي.