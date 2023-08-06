«البريد» ينظم ورشة عمل بناء القدرات بالتعاون مع الاتحاد العالمي

ينظم البريد المصري ورشة عمل “بناء القدرات”، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف خلق إطار تنظيمي شامل لقطاع البريد بالمنطقة العربية؛ وذلك خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ أغسطس الجاري بمركز التدريب الإقليمي بالقاهرة، وذلك في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية وفقا لاستراتيجية أبيدجان وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم ٢٧ في ابيدجان اغسطس ٢٠٢١.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: “إن هذا البرنامج التدريبي يأتي استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الاقليمية التي ينفذها البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد؛ بهدف دعم تنفيذ المشروع الاقليمي الذي اعده المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لتنظيم اطر تيسير التجارة الإلكترونية ودعم السلطات التنظيمية في استعراض نطاق الخدمات الشمولية ومواكبة الأنظمة المطبقة حديثا في القطاع البريدي بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد.

وأوضح فاروق فى بيان صحفي اليوم أن ورشة عمل بناء القدرات البريدية تحمل أهمية كبيرة، حيث أنها ستتناول عدد من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى تقديم إطار تنظيمي يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدي الإقليمي، وعرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها نمو القطاع البريدي وإدارة المنافسة والتزام الخدمة الشمولية وآليات التمويل ونظم السوق البريدي وعمليات منح التراخيص والأمن والسلامة البريدية و التوصيل البيني والوصول إلى الشبكة البريدية وتنظيم الأسعار الى جانب إجراءات حماية المستهلك من حيث “جودة الخدمة – المسؤولية – التعويض – معالجة الشكاوى”، مشيرا الى ان هذا البرنامج التدريبي سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم براين ماوانسا الخبير الاستشاري لدى الإتحاد البريدي العالمي برابطة منظمي الاتصالات في بلدان جنوب القارة الإفريقية CRASA.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الأجور يشارك فيها ٤٩ متدربا من ١٢ دولة عربية وهم (مصر – المملكة العربية السعودية – فلسطين – سوريا- موريتانيا- السودان – الاردن – الصومال – جيبوتي – تونس –المغرب- الجزائر).