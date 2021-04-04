«البريد» يفوز بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة

فازت مصر متمثلة في البريد المصري بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة لمدة ثلاث سنوات قادمة خلال الانتخابات التي جرت في 31 مارس 2021 عبر إرسال استمارات التصويت لجميع الدول الاعضاء بمجلس الاستثمار البريدي وعددها 40 دولة.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، إن فوز مصر بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة على مدار ثلاث سنوات يمثل تجسيداً واضحاً للدور الإقليمي والدولي الذى قام به خلال الفترة الماضية والمتمثل في المشاركات الفاعلة في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتي تم استعراض تجربة تطوير البريد المصري فيها كنموذج نجاح ومثل يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية علي مستوى اتحاد البريد العالمي من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح فاروق أن البريد المصري حقق هذا الإنجاز بعد منافسة قوية مع العديد من الدول للفوز بهذا المنصب ومنها كوت ديفوار والجزائر حيث تمكن البريد المصري من الفوز بثقة ودعم اغلب الدول الاعضاء والتي تمتلك حق التصويت والبالغ عددهم ٤٠ دولة.

واضاف أن هذا النجاح الجديد يؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات ويأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي يحققها البريد، خلال الفترة الحالية.