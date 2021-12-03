اتصالات وتكنولوجيا

البريد يفوز بجائزة الابتكار من الاتحاد اليورومتوسطي

يضم 15 دولة أوروبية و9 عربية
محمود جمال 11:42 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21 11:42 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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فاز البريد المصري بجائزة الابتكار 2021 من اتحاد البريد اليورومتوسطى على تطبيق البريد المصري للخدمات المالية “Yalla” وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 13 لاتحاد اليورومتوسطى والتي تضم 15 دولة أوروبية هم ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والجبل الأسود والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى 9 دول عربية هم الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والجمهورية العربية السورية وتونس.

قال الدكتور شريف فاروقK رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة الابتكار من اتحاد البريد اليورومتوسطى يأتي استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية،

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ويعد تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من تطوير سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كل إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن جائزة الابتكار البريدي يتم الحصول عليها من خلال مسابقة سنوية يجريها الاتحاد اليورومتوسطى لاختيار أفضل ابتكار مقدم من الدول الأعضاء،

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حيث يتم تقييم جميع المقترحات وتقوم لجنة التحكيم والمكونة من 5 خبراء ومستشارين بالتقييم النهائي لأفضل ثلاثة مقترحات مقدمة،

موضحًا أن البريد المصري تقدم في هذه المسابقة بتطبيق “Yalla” سوبر آب والذي تم إطلاقه حديثًا بالتزامن مع تقييم لجنة التحكيم للابتكارات المقدمة، وقد حصل تطبيق “Yalla” للخدمات المالية على المركز الأول بواقع 25 صوتًا،

وجاءت اليونان في المركز الثاني بعدد 15 صوتًا على مقترح استخدام الفرز الآلي، وحصلت إسبانيا على 5 أصوات على مقترح إعادة توزيع الطرود المهملة إلى المحتاجين في إطار المسئولية المجتمعية.

جدير بالذكر أن البريد المصري أصدر البطاقة الإلكترونية مسبقة الدفع “Yalla Card” للعملاء الأفراد بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهاتف المحمول “Yalla Super”

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والذي يتيح خدمات الدفع الغير نقدي من خلال ربط البطاقة الإلكترونية بالتطبيق بما يُمكن عملاء البريد المصري من الحصول على الخدمات المتنوعة التي يقدمها البريد المصري،

بالإضافة إلى اكتساب نقاط برنامج الولاء “Loyalty Program” كما يتيح معاملات الشراء للتجارة الإلكترونية ودفع الفواتير وخدمة الحوالات الفورية عبر البطاقة والتطبيق وكذلك نقاط مكافأة للاستفادة بقسائم شراء وخصومات مختلفة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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