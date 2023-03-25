البريد يطرح 25 % خصم علي الخدمات الداخلية للأفراد

أعلن البريد المصري عن طرح نسبة خصم 25٪ للعملاء من الأفراد تبدأ من 26 مارس ولفترة محدوده، على أسعار الخدمات البريدية الداخلية والتي تشمل خدمة وصلها والبريد السريع و خدمة Easy box.

وقالت الهيئة فى بيان صحفي إنه يمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال جميع مكاتب البريد ومركز خدمة العملاء « call center »و من خلال تطبيق الهاتف المحمول «وصلها».

ويأتي ذلك في إطار سعي البريد المصرى الدائم إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات وطرح مميزات تنافسية للخدمات البريدية واللوجستية بما يساهم في دعم وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر، وتقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين فى ربوع الوطن بمستوى عالى من الجودة وبأسعار تنافسية، عبر اكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.