البريد يطرح تطبيق «يالا سوبر آب» لتقديم خدمات مالية وغير مالية

من اجل تمكين المواطنين من الحصول على خدمات مالية متنوعة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات حفل إطلاق البريد المصرى تطبيق “ياللا yalla” الذى يعد أول سوبر آب فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.



و أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق البريد المصرى لتطبيق “ياللا” يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية حيث يقوم البريد المصرى بدور محورى فى تنفيذ برامج ومبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة؛ موضحا التطوير الشامل الذى يشهده البريد المصرى من حيث الشكل والمضمون عبر التوسع فى شبكة البريد وتطوير مكاتبه وميكنة أعماله وأتمتة الخدمات التى يقدمها، مع العمل بالتوازى على التوسع فى تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية والتى فى مقدمتها تطبيق ” ياللا” الذى سيتيح نفاذ أوسع وسيسهم فى تعزيز الشمول المالى لدى عدد أكبر من المواطنين لاسيما الشباب من خلال تمكين المواطنين من الحصول على مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة بسهولة مثل السداد، وتلقى التحويلات.



وأشاد بالشراكة البناءة التى تحققت بين البريد المصرى والقطاع الخاص لإطلاق هذا التطبيق؛ مشيرا الى أن فوز التطبيق بجائزة الابتكار من اتحاد البريد اليورو متوسطى يعد تكريسا للريادة المصرية وتأكيدا على ما يحظى به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى من طاقات إبداعية خلاقة.



وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن اطلاق البريد المصرى “ياللا سوبر آب” بالتعاون مع شركة باى سكاى وشركة فيزا يأتى استكمالاً لجهود البريد المصرى نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء .

كما ان “ياللا سوبر آب” يعد اضافة جديدة للنجاحات التى حققها البريد المصرى خلال الفترة الماضية على المستوى الإقليمى والدولى، ويمثل تجسيدا واضحا لتنفيذ خطة الدولة الرامية الى تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى واستحداث قنوات رقمية جديدة ومتطورة لتوفير خدمات مالية وغير مالية للمواطنين بشكل لائق وميسر.



وأوضحت ملك البابا مدير عام فيزا فى مصر: “تزداد توقعات العملاء فى عصر التحول الرقمى والشمول المالي، مما يضع على عاتقنا مسؤولية السعى والعمل من خلال شراكات لتوفير خدمات الابتكار الرقمى والتنفيذ والدعم الفنى والاستشارات والتحليلات والخدمات المتعلقة بمعاملات العملاء من خلال الخبرة العالمية التى تتميز بها فيزا، فضلاً عن شبكة تضم 70 مليون ماكينة دفع فى أكثر من 200 دولة، مضيفةً أننا ملتزمون بتطوير كافة الحلول المبتكرة والمتطورة، مثل ياللا سوبر آب، لتلبية احتياجات وطموحات الأفراد والتجار والمؤسسات”.



وصرح الدكتور وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة باى سكاي: أن باى سكاى تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمى الخدمات من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين”؛ مشيرا الى انه يمكن الحصول على بطاقات ياللا عن طريق الطلب من خلال تطبيق ياللا أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية كما يمكن شحنها من منافذ البريد وتفعيلها من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد وربطها بالتطبيق ومن ثم استخدامها فى خدمات الدفع وتنفيذ التحويلات المالية وغيرها من الخدمات.

ويتمتع “ياللا سوبر آب” بالعديد من الحلول المالية وغير المالية، ومنها “Yalla Money ياللا فلوس” ويمكن من خلاله تحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار، و”Yalla Bills ياللا فواتير” لدفع الفواتير وشحن الرصيد بكافة أنواعها، و”Yalla Pharmacy ياللا صيدلية” لقراءة الروشتة وطلب الأدوية وتوصيلها لمكان المستخدم، و”Yalla Offers ياللا عروض” لتوفير العروض والخصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم وغيرها من المتعاقد معها، و”Yalla Mall ياللا مول” لتوفير إمكانية شراء المنتجات بمختلف أنواعها، و”Yalla Insurance ياللا تأمينات” لتوفير أنواع التأمين بما فى ذلك التأمين الصحي، و”Yalla Transportation ياللا مواصلات” لحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات إلى جانب ENPO Digital ” البريد الرقمى” لتوفير خدمات البريد المصرى المتمثلة فى تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلى وفروع البريد ونقاط ENPO الجديدة Win والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان.



