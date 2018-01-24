البريد يضاعف أسعار إيجار مبانى المعادى التكنولوجية

❏ «وصلة» و«اتصال» و«إيكو» ترفض القرارسمية كمالأخطرت الهيئة القومية للبريد رسميا شركات الكول سنتر المستأجرة لمبانيها MB2 وMB3 فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى «المعادى بارك»، بزيادة سعر المتر بداية من العام الحالى إلى ما يعادله وفق سعر صرف الدولا

❏ «وصلة» و«اتصال» و«إيكو» ترفض القرار

سمية كمال

أخطرت الهيئة القومية للبريد رسميا شركات الكول سنتر المستأجرة لمبانيها MB2 وMB3 فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى «المعادى بارك»، بزيادة سعر المتر بداية من العام الحالى إلى ما يعادله وفق سعر صرف الدولار بالبنك المركزى ( 17،76 جنيها)، بدلا من المحاسبة على أساس 8،88 جنيها مقابل الدولار كما هو متبع حاليا.

وقال مصدر مسئول لدى إحدى شركات الكول سنتر بالمنطقة إن الشركات المستأجرة مثل «وصلة» و«اتصال» و«إيكو»،قامت بتشكيل لجنة فيما بينهم، ورفضت الزيادة الجديدة، وطالبت من مسئولى البريد تقديم نص القرار الوزارى الموقع من قبل وزير الاتصالات الخاص بها.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن «البريد» لا يزال يحاسب الشركات المستأجرة عند مستوى 8.88 جنيه وهو سعر الدولار قبل قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وأنه فى حالة زيادة الأسعار ستتخارج الشركات من المنطقة تباعًا بحثا عن أماكن أرخص.

وأوضح المصدر أنه يوجد نوعان من التعاقدات مع الشركات العاملة داخل المنطقة، أولها مع الوزارة مباشرة على غرار شركتى «أكسيد» و«راية»، والآخر مع البريد، مشيرا إلى أن محاسبة المبانى المستأجرة بالتعاقد المباشر مع الوزارة لا يزال يتم وفق سعر صرف 8،88 جنيها للدولار دون تعديل.

يشار إلى أن الشركات الثلاث تقدمت بخطابات رسمية إلى محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة منطقة المعادى التكنولوجية نهاية نوفمبر 2016، للمطالبة بإعادة تسعير إيجار المتر، والذى يتراوح بين 13 و15 دولارا،.

وألمح إلى أن الهيئة طالبت سابقًا برفع سعر المتر، لكن مع رفض الشركات وإصرارها على الانسحاب من المنطقة، تراجعت وقررت تطبيق الزيادة بداية من العام الجديد.

وحسب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات فى حوار سابق لـ«المال» نشرته نوفمبر الماضى على هامش معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2016، توجد لجنة تضم خبراء من قطاع الاتصالات وزارة المالية تتولى تسعير أراضى المنطقة وتقوم بعرض توصياتها النهائية على الوزير.