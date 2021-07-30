اتصالات وتكنولوجيا

البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو

الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية
المال - خاص 1:19 م, الجمعة, 30 يوليو 21 1:19 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية “طوكيو”

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان مشاركة مصر فى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو تعد هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية حيث وصل عدد اللاعبين الي 134 لاعباً ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.

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وأضاف فاروق ان البريد المصري يحرص دائماً علي المشاركة في توثيق المناسبات والاحداث الهامة وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الاحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر ان مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

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بقلم المال - خاص

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