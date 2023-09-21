البريد يشارك في منتدي «SAP Signavio» بإيطاليا

يشارك البريد المصري في منتدى “SAP Signavio” لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال؛ وذلك يومي 21 و22 سبتمبر الجاري بمدينة كومو بإيطاليا؛ بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه شركة ساب في مجال التحول الرقمي للأعمال.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: “إن مشاركة الهيئة في منتدى “Signavio SAP” لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالاطلاع على كل جديد في مجال تطوير الأعمال؛ حيث تقدم شركة ساب خلال المنتدى أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال التحول الرقمي للأعمال ودور الذكاء الاصطناعي في زيادة حجم الأعمال لدى الهيئات والشركات العاملة في كافة المجالات وذلك من خلال زيادة الإيرادات والمدفوعات وتقليل الزمن اللازم لأداء الأعمال.

إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه شركة ساب في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة كنتيجة مباشرة لتنفيذ التحول الرقمي والفرص التي يتيحها للعاملين والمؤسسات والشركات في ظل التغيرات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليا والتي تتطلب الاستعداد الجيد للمستقبل وتحدياته اعتمادا على الابتكار والتحول الرقمي”.

وقدم “فاروق” عرضًا وافيًا عن خطة البريد المصري في التحول الرقمي والشمول المالي خلال الفترة المقبلة، ومنها ضمان تأمين قواعد بيانات العملاء بشكل كامل، والتوسع في مجال التجارة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني المسجل، ونشر ثقافة التحول الرقمي والشمول المالي بين عملاء البريد المصري، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب لصالح البلدان الأفريقية بالمركز الإقليمي للتدريب البريدي التابع للبريد المصري والمعتمد من الاتحاد البريدي العالمي.

وعلى هامش مشاركة الهيئة القومية للبريد في منتدى “SAP Signavio” لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال، عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اجتماعًا موسعًا مع مانوس رابتوبولوس، الرئيس الإقليمي، لشركة ساب الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أوضح مانوس رابتوبولوس، الرئيس الإقليمي لشركة ساب الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا أن البريد المصري يعد أحد أهم العملاء لشركة “Signavio SAP”؛ مشيدًا بمستوى التعاون المشترك بين البريد المصري، وشركة ساب في ظل اعتماد البريد المصري على عدد كبير من النظم والحلول التي توفرها شركة ساب بالسوق المصرية في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها البريد المصري حاليًا لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائه اعتمادًا على أحدث النظم والحلول التكنولوجية؛ معربًا عن تطلع الشركة لزيادة سبل التعاون مع البريد المصري في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والذي يتضمن توفير جميع النظم والحلول التكنولوجية اللازمة للبريد المصري إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للعاملين لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.