«البريد» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" بحزمة كبيرة من الخدمات المالية والبريدية المتميزة

يشارك البريد المصري في فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل” بحزمة كبيرة من الخدمات المالية والبريدية المتميزة.



قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط ويتمتع بمشاركة محلية ودولية واسعة؛ لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في هذا الحدث الهام عبر تقديم العديد من الخدمات المتميزة التي تخدم رواد المعرض حيث يقدم البريد المصري عبر جناح البريد بالمعرض العديد من الخدمات المالية والبريدية وأهمها خدمات الشحن اللوجستية الحديثة مثل “خدمة وصلها” وخدمة “الايزي بوكس” وخدمة “من الباب للباب” والتي تمكن جميع رواد المعرض والناشرون من شحن جميع الكتب إلى كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

كما يقدم البريد المصري خدمات المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق بطاقة فيزا “يلا” البريد المصري والتي تمكن القراء من شراء الكتب المشاركة في المعرض عبر المنصات الإلكترونية ودفع ثمنها وتوصيلها إليهم في محلات إقامتهم عبر البريد المصري وذلك بهدف دعم متطلبات جميع رواد المعرض لاسيما دور النشر والتي ترغب في توصيل وتوزيع مطبوعاتها وتحصيل قيمتها من عملائها.