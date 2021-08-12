البريد يشارك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي في أبيدجان

سيتم خلال المؤتمر ترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025، وانتخاب مدير عام جديد للاتحاد وانتخاب نائب للمدير العام للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن مصر ستشارك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي في أبيدجان وذلك خلال الفترة من ٩ ألى ٢٨ أغسطس الجاري.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة، مع تناولها العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم.

وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر ترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025، وانتخاب مدير عام جديد للاتحاد وانتخاب نائب للمدير العام للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025.

كما سيتم الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة ومناقشة اصلاح نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد والاتفاق على آلية تمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد بالإضافة الي التنسيق فيما يتعلق بالموقف الافريقي من فتح باب الاتحاد البريدي العالمي للأطراف الفاعلة، وفق فاروق.

وفي سياق آخر, ألقي الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري كلمة مصر نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر الوزاري رفيع المستوي والذي عقد بحضور رئيس مجلس وزراء كوت ديفوار ورئيس مجلس وزراء مالي والعديد من وزراء البريد والاتصالات ورؤساء الادارات البريدية والمنظمين البريديين ورؤساء البعثات الدبلوماسية بكوت ديفوار.

وأكد فاروق فى الكلمة أن البريد شريك حقيقي للشمول المالي والتكامل الإقليمي واستعرض الانجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الالكترونية والدمج المالي وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشمول المالي وتعميمها على كافة البلدان الافريقية وذلك في ظل توصية الاتحاد البريدي العالمي بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

وعلي هامش فعاليات المؤتمر التقي الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري باتريك آتشي رئيس وزراء كوت ديفوار.

وتناول اللقاء بحث و مناقشه الموضوعات المطروحة على اجندة المؤتمر وفي نهاية اللقاء اهدي رئيس البريد المصري رئيس وزراء كوت ديفوار درع الاحتفال بموكب المومياوات الملكية والبوم طوابع المومياوات الملكية التي اصدرها البريد المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.

كما عقد رئيس البريد المصري الدكتور شريف فاروق العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية المكثفة مع وزير الاقتصاد الرقمي و البريد بكوت ديفوار و وزير الاتصالات الفلسطيني والوفود العربية المشاركة في المؤتمر والمرشحين لمنصب المدير العام ونائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي وممثلي الاتحادات البريدية المشاركة في فعاليات المؤتمر للتوصل الى اتفاق يُدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والاقل نمواً.

وأضاف رئيس البريد أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الاعضاء بالاتحاد وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الادارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة لا غني عنها في تطوير الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر انشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم.