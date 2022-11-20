البريد يستضيف ورشة عمل المشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية

يستضيف البريد المصري ورشة عمل المشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية في التجارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات البريدية والعمليات التشغيلية ذات الصلة”Operational readiness for Ecommerce”و التي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي و يستضيفها البريد المصري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم اعتمادها في مؤتمر الاتحاد رقم 27 في ابيدجان أغسطس 2021.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن المشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية في التجارة الإلكترونية سيستمر خلال الدورة الحالية للاتحاد البريدي العالمي “2021-2025” وسيتضمن المشروع وضع أهداف تشغيلية مع القياس المستمر للتقدم المحقق خلال الدورة من خلال مؤشرات أداء الامتثال الحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتقنية والتنظيمية لخدمات الشحن البريدي، وتكامل سلسلة الإمدادات وجودة البيانات الإلكترونية المتبادلة و موثوقية الخدمة من البداية إلى النهاية “من الراسل إلى المرسل إليه”.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن ورش العمل ستشارك فيها أمانة منظمة الجمارك العالمية لعرض المبادئ التوجيهية للبلدان لوضع مذكرة تفاهم بين الجمارك و المؤسسات البريدية لتسهيل تبادل البعائث البريدية، كما تشارك في ورش العمل نخبة من الخبراء الدوليين في مجال النقل والجمارك والتجارة الإلكترونية و الامتثال والأمن البريدي، وهم: شكري اليلي، مدير برنامج تحسين الجودة بالاتحاد البريدي العالمي، وخافير جارسيا، مدير برنامج الجمارك و المعايير بالمكتب الدولي من الاتحاد البريدي العالمي ويان بونسيكي، منسق النقل الدولي بالمكتب الدولي بالاتحاد البريدي العالمي، وستيفان هيرمان، مدير مركز التكنولوجيا البريدية، وكازوتاكا ياماشيتا، خبير فى مجال العمليات البريدية، وجان مارك، خبير فى مجال الامتثال وتحسين العمليات البريدية، وفريدريك أومامو، خبير التجارة الإلكترونية والسوق ونصيرة داحيم خبير فى مجال الأمن البريدي وجوراف ميهتا خبير بمشروع صندوق تحسين نوعية الخدمة البريدية وحمادو نجم المنسق الإقليمي (أفريقيا) وخدمة العملاء – البريد العاجل الدولي.

ويشارك في ورش العمل 39 متدرب من 12 دولة عربية وهم (مصر – المملكة العربية السعودية – قطر – الجزائر – فلسطين – موريتانيا- السودان – الأردن – سلطنة عمان – ليبيا – تونس – لبنان ).

ومن جانبها أشارت نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري إلى أهمية ورشة العمل في بناء قدرات المؤسسات البريدية في التجارة الالكترونية و تحسين جودة الخدمات البريدية والعمليات التشغيلية بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى زيادة التعاون الدولي في بناء قدرات المؤسسات البريدية ضمن مشروع بناء القدرات للمؤسسات البريدية للجاهزية التشغيلية للتجارة الالكترونية وتحسين جودة الخدمة البريدية والعمل على تلبية احتياجات عملاء التجارة الالكترونية من الأفراد و منصات التجارة الالكترونية و دعم صغار الصناع من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تقديم خدمات شحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.

وقد وجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الشكر الى الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب على استضافة البرامج و تقديم كافة أوجه الدعم وتنفيذ ورشة العمل والبرنامج التدريبي بالجودة المطلوبة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر وعراقتها.