البريد يحذر من التعامل مع شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة

يحذر البريد المصري جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم من المصادرة.

شركات تعمل بدون إذن هيئة البريد المصرية

وظهر في الآونة الأخيرة في السوق المصري بعض الشركات التي تعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والخدمات البريدية واللوجستية تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، الامر الذي ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات.

ووردت العديد من شكاوى المواطنين جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين أنها شركات مرخصة وتعمل في إطار قانوني .

شركات تعمل بدون إذن هيئة البريد المصرية

لذا تهيب الهيئة القومية للبريد بالشركات والمؤسسات والأفراد بضرورة عدم التعامل مع الشركات الغير مرخص لها وتجنب مخاطر التعامل معها، والتأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها.

علماً بأنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والعمل في السوق المصري بدون ترخيص .

تطبيق العقوبات

وتؤكد الهيئة القومية للبريد على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق العقوبات الواردة بقانون ١٦ الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.