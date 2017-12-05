البريد: معامل الإبداع تساهم في تطوير الهيئة إلكترونيا

محمود جمال وسمية كمال: قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد المصري؛ إن مراكز الابتكار والإبداع السبب الرئيسي في تحقيق البريد لأهدافه المرجوة خلال عامين ماضيين؛ مضيفا مساهمته في إدخال التكنولوجيا الحديثة الملائمة لجميع الفئات سواء كبار السن أو الشباب. وأضاف خلال حلقة نقاشية على هامش معرض ومؤت

محمود جمال وسمية كمال:

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد المصري؛ إن مراكز الابتكار والإبداع السبب الرئيسي في تحقيق البريد لأهدافه المرجوة خلال عامين ماضيين؛ مضيفا مساهمته في إدخال التكنولوجيا الحديثة الملائمة لجميع الفئات سواء كبار السن أو الشباب.

وأضاف خلال حلقة نقاشية على هامش معرض ومؤتمر كايرو إي سي تي 2017؛ أن البريد قام بتطوير موبايل أبليكشن يمكن من خلاله تسهيل الإجراءات والوصول إلى الخدمات بيسر.

وأشار إلى تنفيذ منظومة جديدة تختص بجمع البيانات عبر بصمة الأيدي وبصمة العين للعملاء والذي يتجاوز عددهم 24 مليون عميل يتضمنهم 14 مليون عميل يترددون على مكاتب البريد شهريا؛ مؤكدا حماية تلك المنظومة للبيانات وتسريع الأعمال.

وأرجع توقيع الهيئة مع شركة IBM للتكنولوجيا بروتوكول تعاون لإنشاء مركز للابداع والتكنولوجيا في مصر إلى اهتمام الهيئة بتطوير تكنولوجيا المعلومات.