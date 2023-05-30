البريد للاستثمار تحصل على جائزة شركة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكارا

حصلت “شركة البريد للاستثمار” الذراع الاستثماري للبريد المصري على جائزة “شركة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكاراً” في السوق المصري من مؤسسة “International Finance Awards”؛ على تميزها وتحقيقها نجاح ملحوظ و مشاركتها فى استثمارات ذات بُعد اجتماعي وتنموي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

صرح أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار “أن هذه الجائزة تمثل نجاحًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها شركة البريد للاستثمار خلال الفترة الماضية، موضحًا أن حصول الشركة على هذه الجائزة جاء تقديرًا للدور الذي تلعبه الشركة في خلق قيمة اقتصادية ملموسة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تُمنح وفقاً لعدد من المعايير الفنية المتخصصة يشرف عليها نخبة من الخبراء؛ وتهدف إلى تسليط الضوء على الشركات والمؤسسات التي حققت تميزا في الأداء والابتكار في القطاعات المختلفة على مستوى العالم”.

و أشار أحمد علي عبدالرحمن إلى أن إستراتيجية شركة البريد للاستثمار باعتبارها الذراع الاستثماري للبريد المصري تستهدف الاستثمار في الشركات والمشروعات الواعدة في مختلف القطاعات والتركيز على قطاعي الخدمات المالية واللوجيستية بالإضافة إلى الاستثمارات ذات الطبيعة الإستراتيجية والتشغيلية بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي في إطار خطط التنمية المستدامة مع تحقيق عوائد استثمارية مجزية، كما تدعم الشركة البريد المصري عبر تقديم المشورة الفنية الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الإستراتيجية.

ومن جانبه قال أحمد محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار: “إن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة نحو تطوير و تنويع الأنشطة الاستثمارية وخلق بنية أساسية قوية إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة ونظم المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر والحد من مخاطر التركز بما يساهم في تعزيز الربحية، موضحًا أن شركة البريد للاستثمار قد حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال الاستثمار خلال العام والنصف الماضيين، خاصة الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والتنموي والتأثير المجتمعي والذي كان له الأثر البالغ في الفوز بهذه الجائزة، حيث استحوذت “البريد للاستثمار” على حصة مساهمة قدرها ٢٠٪ من إجمالي أسهم شركة “استادات” لإدارة المنشآت الرياضية، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تشغيل وإدارة أندية رياضية اجتماعية خارج القاهرة تحت مسمى “سيتي كلوب” والتي تساهم بشكل كبير في تنمية العنصر البشري في المجتمع المصري؛ فقد نجحت شركة “استادات” منذ انضمام شركة البريد للاستثمار إلى هيكل مساهميها، في زيادة عدد الفروع من ٣ إلى ٧ فروع، وتستهدف الوصول بعدد الفروع إلى ١٥ فرعًا عبر محافظات الجمهورية، كما ارتفع عدد العضويات من ٣ آلاف إلى ٢٥ ألف عضوية، وفي سبيل تحقيق هدفها في النهوض بالرياضة المصرية، نجحت شركة “استادات” في تسجيل ٣٣ فريق في رياضات مختلفة، وتسجيل نحو ١٠ آلاف عضو في أكاديميات النادي الرياضية.

جدير بالذكر أن شركة البريد للاستثمار قد تأسست عام ٢٠٠٦، حيث يبلغ رأس المال الحالي نحو ٦ مليارات جنيه، وتعد الشركة الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد والمسئولة عن إدارة المشروعات الخاصة بتطوير الهيئة، وتتمثل مهمة الشركة الرئيسية في الاستثمار في السوق المصري بهدف خلق قيمة اقتصادية ملموسة بصفة مستمرة؛ حيث تنفذ الشركة استثماراتها بشكل إستراتيجي لتحقيق عوائد مالية كبيرة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحقيق تأثير مجتمعي، وقد استثمرت شركة البريد للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية وإدارة المنشآت وقطاعات أخرى، وتراعي السياسة الاستثمارية التي تنتهجها شركة البريد للاستثمار، فى كثير من الجوانب، المسئولية الإجتماعية والتنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية وخطط الحكومة المصرية، وبهدف تعظيم العوائد المحققة فى نفس الوقت؛ حيث تم وضع السياسة الاستثمارية بعد دراسة عميقة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتضمنة في رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تعد بمثابة إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر؛ هذا بالإضافة إلى دراسة البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، ومبادرة حياة كريمة، وسياسة الحكومة لتعزيز نمو الصادرات، وكذلك خطة الحكومة نحو الشمول.