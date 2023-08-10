البريد: صلاحية 3 سنوات للكارت الذكي وآلية ميسرة لتسليمه للمسنين ببورسعيد

نفى الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري تحصيل أي رسوم إدارية من المواطن عند تسلمه كارت الخدمات الحكوميه الجاري توزيعه حاليا بمكاتب البريد بمحافظة بورسعيد، كأول محافظة يتم فيها تطبيق المنظومة الذكية الجديدة لافتا إلى أنه كارت مدفوعات يتم شحنه فقط وتم ربطه ببصمة الإصبع حتى نتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع فاروق ردا على سؤال” للمال ” إن هيئة البريد المصري بصدد وضع آلية لمنع التكدس على المنافذ والمكاتب البريديه بالتزامن مع صرف معاشات المواطنين ريما تنتهى بتوقيف توزيع كارت الخدمات فى الايام الأولى من الشهر المقبل موعد صرف المعاشات الشهرية للمواطنين تخفيفا على كبار السن .

وكذلك إصدار تعليمات للعاملين على توزيع الكارت الذكي بمراعاة الحالات المرضية وكبار السن وتوصيل الكارت فى أماكن إقامتهم .

وأوضح رئيس هيئة البريد المصري إتاحة ما يقرب من 1700 ماكينة صراف آلي تابعة للبريد المصري لتكون بديلا للصرف من مكاتب البريد لمنع التكدس والتيسير على أصحاب المعاشات ولكن مازال المواطن يلجأ للصرف المباشر من منافذ البريد مما يشكل عبئا ويخلق تكدس لافتا أن البريد يقوم بصرف 5ملايين جنيه معاش شهري للمواطنين عبر منافذه بالمحافظات.

وأضاف فاروق أن إنشاء حسابات شخصية للمواطنين بالبريد تختص بالكارت الجديد لا يرتبط ولا يؤثر أو يتأثر بوجود حساب بريدى شخصي سابق للمواطن الذي له كامل الحرية فى دمج الحسابين او استقلالهما.

وأشار إلى أن الكارت يعد حماية للأسر المصرية فى مجال الصحة والتموين ويؤكد تمتعها بتغطية كاملة لخدمات التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه أكد المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة ايى فاينانس أنه ولأول مرة يصدر كارت مالى مربوط بالخدمات الحكومية لافتا إلى أن البريد مؤسسة مالية قامت بإصدار الكارت الموحد الذي يعد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقه واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للبريد المصري ويهدف لتوفير حزمة من الخدمات للمواطنين فى كارت واحد وتتضمن المرحلة الأولى منه خدمات التموين والتأمين الصحى والمدفوعات الإلكترونية

وتابع “سرحان “: إن صلاحية الكارت 3 سنوات وهو كارت مالي حديث ويسرت الحكومة خاصية الاستفسار للمواطن عبر كول سنتر ويتم استخدامه فى سداد المدفوعات الحكومية.

وكان اللواء عادل الغضبان قد استقبل اليوم الخميس وفد وزارة الاتصالات واي فاينانس والبريد المصري للإعلان عن بدء تدشين العمل بمنظومة كارت الخدمات الحكومية الذكي ببورسعيد فى مؤتمر موسع عقد بمقر محافظة بورسعيد وعقبه جولة تفقدية بمنافذ البريد المصري والتأمين الصحي الشامل لمتابعة منظومة توزيع الكارت.