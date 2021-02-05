«البريد» توقّع بروتوكول تعاون مع «باي سكاي» في مجال الخدمات الرقمية

وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة باي سكاي في مجال حلول الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية.

صرّح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق أهداف الشمول المالي بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائمًا إلى التعاون مع جميع الشركات والهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات في سبيل تحقيق الخطة الإستراتيجية التي يعتزم البريد المصري تحقيقها.

وأوضح فاروق أن البريد المصري تحوَّل من الشمول المالى إلى التمكين الرقمي، حيث إنه يسعى حاليًّا إلى تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على جميع الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات؛ بهدف الوصول إلى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات بما يتواكب مع متطلبات خطة التمكين الرقمي بالبريد المصري، وبما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، والاندماج والتكامل المالي بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

من جانبه صرح الدكتور وليد صادق، رئيس مجلس إدارة شركة باي سكاي: “نحن فخورون بهذه الشراكة الإستراتيجية مع هيئة البريد المصري؛ كونه أحد أعرق الكيانات الخِدمية والمالية بالسوق المصري، والذي تمتد خدماته لتشمل عشرات الملايين من المواطنين، ونطمح من خلال هذه الشراكة أن نقدم لهم حلولًا رقمية ومالية متكاملة لتحقيق رؤية الدولة للتمكين الرقمي للمصريين”.

وأضاف الدكتور وليد صادق أن منصة “yalla الرقمية” تقدم العديد من الخدمات لعملائها من الأفراد والمؤسسات لتمكينهم من إدارة تعاملاتهم اليومية المالية وغير المالية لتكون بمثابة أول تطبيق ذكي شامل (Super App) يجمع العديد من الخدمات عن طريق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة (FinTech) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي “ai”.

جدير بالذكر أن “باي سكاي” هي الشركة الرائدة في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية بمصر والشرق الأوسط، والتي تقدم حلول الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي لكبرى المؤسسات المصرفية والحكومات بالمنطقة لتعزيز أجندات التنمية الاقتصادية والشمول المالي والتمكين الرقمي.