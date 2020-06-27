اتصالات وتكنولوجيا

البريد توقف عمليات الإيداع والسحب من حسابات التوفير حتى 1 يوليو.. تعرف على السبب

من صباح اليوم الأحد.
محمود جمال 12:53 ص, الأحد, 28 يونيو 20 12:53 ص, الأحد, 28 يونيو 20

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قررت هيئة البريد وقف أعمال الإيداع والسحب مؤقتا من من حسابات التوفير والفضي والذهبي والجاري وأعمال الحوالات الإلكترونية والشحن الفوري ابتداء من صباح اليوم الأحد، على أن يستأنف العمل بداية من 1 يوليو المقبل، بحسب منشور داخلي.

وعلمت “المال” أن سبب ذلك يرجع إلي قرب انتهاء السنة المالية في 30/6/2020 وما يترتب عليه من تقفيل الحسابات الختاميه للهيئة وإضافة الأرباح السنوية لحسابات التوفير أو غيره من الحسابات.

وقالت مصادر في الهيئة، إن ذلك الأمر قد يرتب عليه أيضا توقف بعض خدمات الـ ATM وأبليكشن easy pay خلال فترة التوقف.

ودعت العملاء لمراعاة أن العمل مقتصر خلال فترة التوقف في المكاتب على الحولات الفورية والخدمات الحكوميه فقط.

يشار إلى أن عدد عملاء هيئة البريد يقدر بـ 25 مليون عميل.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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