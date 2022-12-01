البريد تنفي تأجيل صرف معاشات ديسمبر 2022

نفت هيئة البريد ما تردد حول تأجيل صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٢ إلى يوم الأحد وتؤكد انتظام عمليات صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

.وقد قررت هيئة البريد ، زيادة مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتصبح حتى السادسة مساءً، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية يومي الجمعة والسبت، لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين.

كما توضح الهيئة القومية للبريد بأن هناك لجنة لمتابعة انتظام صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للتأكد من صرف المعاشات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت