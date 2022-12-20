البريد: تنسيق كامل مع البنك المركزي من خلال تسعير الخدمات بالبنوك

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد يقدم خدماته بتنسيق كامل مع البنك المركزي، من خلال تسعير الخدمات وخدمات البنوك في حدود السحب وخلافه، مؤكدا أن البريد يتيح الفرصة للتعامل مع كل مقدمي الخدمة للبنوك أو الشركات متناهية الصغر.

وأضاف فاروق خلال فعاليات اليوم الثاني، من مؤتمر «الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان« دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أن هناك أكثر من مليون عميل يزور البريد يوميا، مشيرا إلى أن البريد المصري انتهج نهج في خدمة الشمول المالي، وتقديم خدمة مختلفة، مشددا على أهمية رقمنة الأشياء لتتم عملية التطوير وتقديم خدمة شمولية متميزة.

وتابع فاروق: اعتقدنا كمقدمي خدمة أن البنوك والبريد يكملوا بعضهما البعض، لخدمة العميل المصري وليس المنافسة وتوجيه الاستثمارات للتكنولوجيا والاستفادة من الانتشار الواسع للبنوك.

وأوضح فاروق أن عمليات المصرفية من كل الماكينات ومشاركة البيانات، واعرف عميلك الإلكترونية تسهل التعامل ما بين البنوك.

وأكد فاروق: شركات المحمول لاعب في المجال والتجارة الإلكترونية وعملية البيع وتوسيط البنوك ومقدمي الخدمة وهدفنا تقديم خدمات حديثة، نظرا لأن الشباب يتحرك خارج المنظمة إن لم نتواكب مع تطبيقاته الذكية والمتعاونة، مشيرا إلى إنشاء تطبيق يلا وخدمات بتطبيقات مثل وصلها وخدمات حكومية من خلال فروع البريد.