البريد تمنح مكأفاة 1000 جنيه لعمالها المنتظمين عقب انتهاء أزمة «كورونا»

للمنتظيمن دون أي إجازات أو تناوب بداية من 17 مارس وتصرف بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

أصدر عبده علوان القائم بأعمال رئيس هيئة البريد منشور اداري يقر خلاله بصرف مكافأة نقدية للعاملين في قطاعات ومحاور الهئية الذين انتظموا في العمل خلال الأيام الماضية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونص المنشور الذي حصلت المال علي نسخة منه علي صرف مكافأة بقيمة ألف جنيه العاملون بالمكاتب البريدية والخزن والمفتشون طالما لم يحصلون عليى أي إجازات استثنائية أو تناوب أوأي نوع من الإجازات منذ يوم 17 مارس الجاري وحتي تاريخ انتهاء الأزمة .

بينما يتم صرف مبلغ بقيمة 500 جنيها العاملون في القطاعات والمحاور علي مستوي الإدارات المركزية والمناطق البريدية.

ويمنح العامل الذي تغيب عن العمل في حدود ثلاثة أيام علي الأكثر خلال تلك الفترة 50% من المكافأة المرصودة وما زاد عن ذلك فلا يستحق الصرف دون استثناء.

ويتم الصرف تحت بند مكافأة تشجيعية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2020 علي أن يتم صرفها بعد انتهاء مرحلة مكافحة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد بناءا علي كشوف معتمدة من رؤساء القطاعات والمناطق وتحت كامل مسئوليتها . منشور البريد

ووجه الدكتور عمرو طلعت منذ أيام بزيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية “حتى السادسة مساء” من 350 إلى 2000 مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

واتخذت البريد مجموعة من التدابير الوقائية خلال المرحلة الماضية فى مواجهة كورونا منها استخدام أدوات التعقيم التى تم توزيعها على الإدارات والاقسام ، وإلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والتحركات .

كما رفعت مستوى تعقيم المسطحات والأرضيات والمرافق بالمبانى مع إلزام العاملين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي حالة شعور أحد العاملين بالهيئة بأي أعراض خلال تواجده بالعمل عليه التبليغ مباشرة لاتخاذ إجراءات نقله لأقرب مستشفى وتوجيه العناية الطبية اللازمة له