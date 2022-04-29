أعلنت الهيئة القومية للبريد عن عمل 200 مكتب بريد على مستوي الجمهورية خلال العطلة الرسمية يوم الأربعاء والخميس والسبت الموافقين 4 و5 و7 مايو.

وقررت الهيئة تشغيل 200 مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية خلال العطلة الرسمية أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقين 4 و5 و7 مايو علي أن يتم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مكاتب البريد أصبحت ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلي أن الهيئة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تهدف إلي تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، إضافة إلى تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي “ATM” على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.