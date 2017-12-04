البريد تقترح مشاركة الفروع التقليدية مع البنوك

محمود جمال وسيد بدر وسمية كمال: قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن ٣٠٪ من سكان مصر يتعاملون مع البريد، مشيرا إلى أن عدد العملاء الذين يزورون البريد حوالي ١٤ مليون شهريا. وطالب - خلال ال

محمود جمال وسيد بدر وسمية كمال:

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن ٣٠٪ من سكان مصر يتعاملون مع البريد، مشيرا إلى أن عدد العملاء الذين يزورون البريد حوالي ١٤ مليون شهريا.

وطالب – خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “بافيكس” – بضرورة تحديد البيانات الفعلية عن المستخدمين، وعملاء الجهات المختلفة، عبر تدشين قاعدة بيانات قومية وموحدة، مشيرا إلى نقص المعلومات عن الفئات التي تتعامل معها الجهات المالية في مصر .

ولفت إلى أن الحوالات البريدية تصل إلى مليون ونصف عميل شهريا، مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر أحد تحديات الشمول المالي، خاصة وأن بعض أصحاب المعاشات لايزالون مصرين على التعامل مع الفروع التقليدية للبريد رغم امتلاكهم لكروت الصرف الإلكترونية .

ونوه إلى بداية تطبيق بصمة العين في استخدامات المعاملات المالية، وهو ما عرضته الهيئة على الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مشددا على أن الهيئة بدأت تطبيق تلك الآلية في صرف مساعدات الأمم المتحدة للاجئين في مصر.

واقترح مشاركة الفروع بين البنوك المختلفة، وهيئة البريد لتقديم الخدمات المالية للمواطنين، وتحقيق هدف الانتشار على مستوى الجمهورية، وكذلك تخفيض عدد الفروع التقليدية في مقابل انتشار التكنولوجيا.

