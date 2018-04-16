البريد تعفى أهالى شمال سيناء من رسوم الخدمات

المصصرح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد انه نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها محافظة شمال سيناء وتضامناً مع جهود الدولة الرامية إلى التسهيل والتخفيف على المواطنين القاطنين بشمال سيناء قررت الهيئة إعفاء الموطنين بالمحافظة من الرسوم والمصروفات المقررة على الخدمات الرئيسي

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صرح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد انه نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها محافظة شمال سيناء وتضامناً مع جهود الدولة الرامية إلى التسهيل والتخفيف على المواطنين القاطنين بشمال سيناء قررت الهيئة إعفاء الموطنين بالمحافظة من الرسوم والمصروفات المقررة على الخدمات الرئيسية التى تقدمها وذلك تضامناً معهم فى تلك الظروف الصعبة فى تاريخ الوطن.

وأوضح الصغير أن من الخدمات التى تم اعفاء الرسوم عليها عمولة السحب والإيداع من حسابات التوفير ومصاريف إصدار البطاقات الالكترونية وبدل الفاقد والتالف والمصاريف الإدارية لتصفية التركات وعمولة التحويلات الخارجية وعمولة الصرف الخاصة بالموردين فيما يخص بطاقات البريد ومصاريف إعادة حسابات التوفير وافية المدة للتعامل، بالإضافة الى المصاريف الإدارية على خدمة المعاشات وعمولة الحوالات الفورية ورسوم الحوالات البريدية والبريد السريع الداخلى والبريد المسجل والطرود الداخلية.