البريد تضيف 100 سيارة جديدة لنقل الطرود بنهاية 2017

متابعات:كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه بنهاية العام الجارى سيتم إحلال أسطول نقل البريد بـ 100 سيارة جديدة، وفقَا لخطة الهيئة فى تجديد وتطوير سيارات النقل التابعة للبريد.وأضاف الصغير أن أولوية تجديد وتطوير السيارات تأتى لخطوط المحافظات، نظرًا لبعد المسافات وحتمية التأكد من سلا

متابعات:

كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه بنهاية العام الجارى سيتم إحلال أسطول نقل البريد بـ 100 سيارة جديدة، وفقَا لخطة الهيئة فى تجديد وتطوير سيارات النقل التابعة للبريد.





وأضاف الصغير أن أولوية تجديد وتطوير السيارات تأتى لخطوط المحافظات، نظرًا لبعد المسافات وحتمية التأكد من سلامة السيارات قبل تحركها، مستهدفًا الارتقاء بمستوى الخدمات للمعايير الدولية فى تطوير قطاع البريد السريع ونقل الطرود والمراسلات.

وأشار الصغير إلى أن الهيئة حاليًا تعكف على تقييم حالة السيارات المستخدمة بالفعل والذى يبلغ عددها 1500 سيارة، مُشيرًا إلى أن السيارات الجديدة سيتم تحويلها لشركة البريد للتوزيع والتى تقوم بعمليات توصيل البريد والطرود لكافة محافظات الجمهورية، كما أصبحت موزعًا لشركة «اتصالات مصر» والتى تستحوذ الهيئة على حصة تصل إلى 20% منها، بالإضافة إلى توزيع الهاتف المصرى سيكو مصر والذى سيتم تصنيعه قريباً.

كانت قد أعلنت الهيئة وفقًا للخطة الاستثمارية لها، عن تخصيص 225 مليون جنيه لتطوير بنيتها التحتية خلال العام المالى 2017/2018. وحققت الهيئة فائضاً بما يقارب 4.5 مليارجنيه فى ميزانيتها خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، كأكبر فائض مالى حكومى وتحول الهيئة من الخسارة إلى الربحية إضافة إلى مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه، وذلك بفضل ميكنة الخدمات البريدية وعمليات تطوير المكاتب وتقديم العديد من الخدمات الحكومية.