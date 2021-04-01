«البريد» تصدر طوابع تذكارية بتقنية «QR CODE» لذكرى نقل المواميات الملكية

أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية “QR Code” والتي يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصرى لتخليد هذه المناسبة التى تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلى والعالمى، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الاتصالات لمشاركة وزارة السياحة والآثار فى توثيق حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن موكب نقل المومياوات الملكية هو حدث تاريخى جليل يرتقبه العالم بما يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة؛ مشيرا إلى أنه فى إطار تضافر الجهود لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق وتوثيقه باعتباره أحد الأحداث الوضاءة فى ذاكرة الوطن فلقد تم إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لهذا الحدث المهيب.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم هذا الحدث بشكل مبهر يعكس التقدم الحضارى الذى تشهده مصر خلال المرحلة الراهنة وهو الأمر الذى تطلب مواكبة هذه الجهود من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية فى إصدار الطوابع البريدية التى توثق هذا الحدث وهى تقنية “QR Code” التى يتم تطبيقها لأول مرة فى الطوابع البريدية بمصر، بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على إصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث نقل المومياوات الملكية في موكب أسطورى من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والذى سيكون محط أنظار العالم؛ مشيرا إلى أن هذا الموكب هو حدث عالمى فريد ولن يتكرر ونستهدف من خلاله إظهار مدى احترام المصريين لتاريخهم، وكذلك تسليط الضوء على جمال القاهرة وإبرازها بشكل حضارى أمام العالم أجمع.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا الحدث التاريخى يدعو للفخر ويؤكد على ريادة مصر وقدرتها على استكمال خطط التنمية والبناء لذا سارعت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تضم بطاقة تذكارية ومجموعة طوابع تحمل شعار الحدث، إضافة الى لوحة تذكارية من الطوابع بها صور جميع الملوك التى سيتم نقلها فى الموكب.

وأوضح فاروق أن البريد المصرى لأول مرة يطبق تقنية “QR Code” على الطوابع التذكارية والتى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم إصداره فيها عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البريد المصرى حالياً والتى تهدف الى تطبيق التحول الرقمى فى كافة الإدارات والقطاعات والخدمات التى يقدمها.

جدير بالذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع مقاس كل طابع منها 3 سم X ٥ سم وقيمتها 5 جنيهات لكل طابع، بينما مقاس البطاقة التذكارية 8 سم 12 X سم وقيمتها 5 جنيهات، وتضم اللوحة التذكارية 22 طابعا تحمل صور جميع الملوك الذين سيتم نقل مومياواتهم ومقاسها 20 سم 21 X سم وقيمة كل طابع منها 5 جنيهات؛ علماً بان جميع الإصدارات أوفست متعددة الألوان ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية “QR Code”.