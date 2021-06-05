اتصالات وتكنولوجيا

«البريد» تصدر بطاقة تذكارية وكارت بوستال احتفالا باليوم العالمي للبيئة

يقام فى الخامس من شهر يونيو من كل عام
المال - خاص 1:40 م, السبت, 5 يونيو 21 1:40 م, السبت, 5 يونيو 21

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أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً وكارت “بوستال” بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يقام في الخامس من شهر يونيو من كل عام بهدف نشر التوعية البيئية وتوضيح المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه نحو الأخذ بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

قال الدكتور شريف فاروق ، رئيس مجلس إدارة البريد المصري ،  إن استعادة النظم البيئية أمر مهم، والتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان أصبح ضرورة مُلِحَّة، ولابد من مشاركة جميع أفراد المجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها بما يضمن بناء مستقبل متوافق مع الطبيعة، يحافظ علي صحة الإنسان ويعيد التوازن الطبيعي؛ لذا بادرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بإصدار بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً بالإضافة إلى كارت “”بوستال” بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وذلك للمساهمة في التوعية بأهمية استعادة النظم البيئية.

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 وأضاف فاروق فى بيان صحفي اليوم السبت، أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية التي توثق جميع المناسبات والأحداث المهمة.

وجدير بالذكر أن كارت “بوستال” هو أحد الإصدارات التي تهم هواة جمع الطوابع البريدية والسائحين والمواطنين لاستخدامه في المراسلات الداخلية والخارجية والتهنئة بالأعياد والمناسبات، كما أن مساحة البطاقة (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف، ومتعددة الألوان أوفست، وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية الـ QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالإصدار.

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