«البريد» تصدر بطاقة تذكارية لأبطال دورة الألعاب البارالمبية

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن ما حققته البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو إنجاز يوضح أن الإرادة والعزيمة القوية قادرتان على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز قد ساهم في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث المهم.

وأضاف فاروق أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

جدير بالذكر أن مقاس البطاقة (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان أوفست وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية الـ “QR Code” لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.