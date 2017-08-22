البريد ترفع سعر الفائدة إلى 12.5% وتؤجل تمريرها

خاص- المالقررت الهيئة القومية للبريد زيادة سعر الفائدة لتصل إلى 12.5٪ بدلا من 10.57٪ وعدم تمريرها للعملاء خلال الفترة الحالية.وقررت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحديد سعر العائد على إيداعات، وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة 12.5% س

خاص- المال

قررت الهيئة القومية للبريد زيادة سعر الفائدة لتصل إلى 12.5٪ بدلا من 10.57٪ وعدم تمريرها للعملاء خلال الفترة الحالية.

وقررت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحديد سعر العائد على إيداعات، وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة 12.5% سنويا، لمدة شهرين اعتبارا من 1-8-2017 وحتى 30-9-2017، على أن يعاد النظر فى سعر العائد اعتبارا من 1-10-2017.

وبحسب قرار الوزيرة المنشور فى الوقائع المصرية فإن جميع الجهات المختصة ملزمة بتطبيق الأسعار الجديدة.

وأصدرت السعيد القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية البنك إلى وزير التخطيط، وعلى قرارات مجلس إدارة البنك السابقة بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وعلى قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى- رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى رقم 22 لسنة 2016.