اتصالات وتكنولوجيا

البريد ترفع أسعار تقديم خدمة المراسلات الداخلية للعملاء (مستند)

بداية العام الجديد
المال - خاص 10:07 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 10:07 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

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قررت الهيئة القومية للبريد تعديل أسعار تقديم خدمة البريد الداخلي مع مطلع العام الجديد لتصبح قيمة تسجيل المراسلات الداخلية 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ، وقيمة أجر علم الوصول 9 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات 

وبحسب منشورإداري حصلت المال علي نسخة منه، حددت الهيئة الأبعاد المسموح بها في بريد المراسلات العادية والمسجلة ليكون أدني عرض في الحجم الصغير 90 ملي، وأقصي عرض 130 ملي وأدني طول 140 ملي من واقصي طول 240 ملي ، وأقصي سمك مسموح به 5 ملي واقصي وزن 125 جرام .

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علي ان يكون ادني عرض في الحجم المتوسط 90 ملي واقصي عرض 162 ملي وأدني طول 140 ملي واقصي طول 240 ملي واقصي سمك مسموح به 5 ملي واقصي وزن 250 جرام .


ووفق الهيئة ، فإن أقصي عرض في الحجم الكبير يصل الي 260 ملي واقصي طول 360 ملي واقصي سمك 20 ملي واقصي وزن 500 جرام .

يذكر أن عدد مراسلات البريد  الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية بلغ 23.2 مليون نموذج خلال العام المالي 2019 – 2020 ، مقابل 28.0 مليون نموذج في العام المالي 2018 – 2019 ، طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

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وعلي صعيد خدمة البريد السريع الداخلي ، فإنه سيتم تقديم الخدمة كوزنة أولي 500 جرام ، علي أن يحصل مبلغ 3 جنيهات عن كل 500 جرام اضافي  ، إلي جانب مبلغ 50 قرشا كتأمين عن كل بعثية و14% ضريبة قيمة مضافة.

يشار إلي ان البريد يخدم ما يقرب من حوالي 21 مليون عميل، وهو ما يعتبر إجمالي عدد عملاء البنوك وعدد الفروع هو ضعف عدد فروع البنوك المصرية مجتمعة بحسب تصريحات سابقة للدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد.

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 وقال فاروق إن الهيئة تستهدف خلال المرحلة القادمة لتصبح المنصة الرئيسية، لتوفير كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة عبر مكاتب الهيئة المنتشرة حول الجمهورية

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بقلم المال - خاص

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