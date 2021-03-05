«البريد» تدفع بـ 39 سيارة متنقلة مجهزة تكنولوجيا (صور)

دفعت الهيئة القومية للبريد بـ 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن مكاتب البريد أصبحت وجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية بالإضافة إلي الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري لذا وضعت الهيئة القومية للبريد خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلي زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع على مستوي الجمهورية حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر.

وأوضح فاروق أن الهيئة القومية للبريد لأول مرة تدفع بـ 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية حيث إنها تعد من الجيل الجديد لسيارات البريد المتنقلة والتي تتميز بأنها مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلي “ATM” و تؤدى جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت حكومية أو مالية أو بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضي وصرف الحوالات المالية والمعاشات .

بالإضافة إلي الخدمات الأخرى التي يقدمها البريد المصري كما أن مندوب خدمات البريد المرافق للسيارة مدرب على أعلي مستوي بما يمكنه من تأدية مختلف الخدمات وإنهاء كافة المعاملات.

وأشار إلي أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لزيادة عدد سيارات البريد المتنقلة ونشرها علي مستوي الجمهورية لتصل إلي 88 سيارة بنهاية العام المالي الحالي منها سيارتان مصفحتان ومؤمنتان بأعلى وسائل التأمين لخدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء بهدف تأدية جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالكفاءة المطلوبة.