البريد: تحديث أنظمة التشغيل تؤثرعلي الخدمات يومي الجمعة والسبت

أعلن البريد المصري أن الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد سوف تتأثر وسيتم غلق المكاتب يومي الجمعة والسبت الموافقين ١٧ و ١٨ مارس، وذلك لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات.

كما سيؤثر ذلك على التعامل ببطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طول فترة التحديث، وذلك حرصاً من البريد المصري على تقديم خدماته للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق ١٩ مارس.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.