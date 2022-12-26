«البريد» تتفق مع «المترو» على فتح 25 مكتبا بمحطات الخطين الأول والثانى

اتفقت هيئة البريد مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق – التابعة لوزارة النقل – على فتح 25 منفذا بريديا فى محطات الخطين الأول « حلوان – المرج الجديدة» والثانى «شبرا الخيمة – المنيب» بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وتتولى الشركة المصرية – التى تمتلك هيئة الأنفاق %51 من أسمهما والباقى لهيئة السكة الحديد- إدارة خطى مترو « حلوان – المرج» و« شبرا الخيمة – المنيب» فيما تقوم شركة «RATP DEV » الفرنسية بإدارة وتشغيل الخط الثالث لمدة 15 عامًا.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الاتفاق المبدئى بين الطرفين، يعد الأول من نوعه لهيئة البريد، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون العدد الأكبر من تلك المنافذ فى المحطات الكبرى منها «الشهداء وأنور السادات، وحلوان، والمرج، وجمال عبد الناصر، وشبرا الخيمة، والجيزة، والعتبة»، والباقى يوزع على المحطات الأخرى. وأشارت المصادر إلى أنه جار حاليا استكمال المفاوضات على قيمة الإيجار السنوى الذى تدفعه هيئة البريد لصالح شركة المترو، لاسيما وأن التسعير سيختلف من موقع لآخر وفقا للمحطة وطبيعتها وعدد الركاب المتردد عليها، لافتة إلى أن التعاقد يستهدف تعظيم إيرادات المرفق لتغطية جزء من الزيادات التى طرأت مؤخرًا على قطع الغيار وأعمال التشغيل بشكل عام