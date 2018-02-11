البريد تبدأ تحصيل فواتير الكهرباء عبر 8 آلاف نقطة بيع‎

محمود جمال قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تقديم خدمة تحصيل فواتير الكهرباء سواء القديمة أو العدادات الكودية مسبوقة الدفع عبر مكاتب البريد، يأتى فى إطار دعم خطط الدولة للتسهيل على المواطنين وذلك ضمن خطة الهيئة…

محمود جمال

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تقديم خدمة تحصيل فواتير الكهرباء سواء القديمة أو العدادات الكودية مسبوقة الدفع عبر مكاتب البريد، يأتى فى إطار دعم خطط الدولة للتسهيل على المواطنين وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة التى بدأت منذ أكثر من عامين بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح الصغير فى بيان صحفى اليوم أن مراكز البريد المتكاملة يتم من خلالها تقديم كل الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية بشكل حضارى لجميع المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم، مشيراً الى أنها مستعدة لدفع فواتير الكهرباء للمواطنين من خلال الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية وذلك عبر 8000 نقطة بيع إلكترونية P.O.S لتحصيل فواتير الكهرباء للمشتركين فى عدادات الكهرباء القديمة أو لشحن الكودية مسبوقة الدفع الجديدة، والتى يقدر عدد عملائها بحوالى 33 مليون مشترك بجميع الجمهورية، كما أنها متاحة لتحصيل فواتير كل شركات الكهرباء شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والبحيرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والقناة ومصر العليا ومصر الوسطي.

وأضاف رئيس البريد أن هذا المشروع الوطني يعمل على زيادة منافذ تحصيل الفواتير الخاصة بشركات الكهرباء مما يعود بالنفع وتحسين الخدمة للمواطنين.