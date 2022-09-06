وقع البريد المصري بروتوكول تعاون مع شركة امان لخدمات لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، أمان يتيح للمواطنين صرف التمويل وسداد الأقساط عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وشهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وحازم مغازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للخدمات المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري.

وقع البروتوكول خالد أمام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشمول المالي وأحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة إلى جميع المواطنين بما يساهم في دعم كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر، البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة “أمان” لتمويل المشروعات المتناهية الصغر يتيح للمواطنين صرف التمويل ودفع الاقساط عبر ٤٣٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى١٢٠ سيارة بريد متنقلة إلى جانب ٥٠ كشك بريدي.

وفي سياق متصل صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة “أمان” يحمل أهميةً خاصةً حيث إنه يساهمُ في الوصولِ بخدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحةٍ كبيرةٍ من المواطنين فى شتى المناطق و القرى و النجوع بكافةِ المحافظاتِ بالاعتمادِ على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريدُ المصري و المتمثلة في البنيةِ التحتية و الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهوريةِ، و التي يبلغ عددها أكثرَ من ٤ آلاف مكتب بريد منتشرين في جميعِ أنحاءِ الجمهورية بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة إلى جانب الأكشاك البريدية، بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لكافة المواطنين في جميع المحافظات بكل سُهولةٍ ويسر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية إلى إتاحة خدمات التمويل متناهي الصغر عبر مكاتب البريد لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة و بأسعار في متناول الجميع، بهدف دعم خطط الدولة في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على التمويل متناهي الصغر و سداد الأقساط “كلي/ جزئي” بكل سهولة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين و أصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم.