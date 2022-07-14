البريد المصري يوقع اتفاقية تعاون لميكنة نظيره الكونغولي

وقّعت شركة ويفز؛ الذراع التكنولوجية وإحدى شركات البريد المصري، اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية يهدف إلى ميكنة خدمات مكاتب البريد الكونغولي. جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الافريقي البريدي الشامل الـ40، والمنعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويعدّ هذا الاتفاق تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أثناء زيارة وفد البريد المصري، برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية،

والتي تم خلالها معاينة مقر مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية ومكاتب البريد ومراكز العمليات بالعاصمة كينشاسا في أكتوبر الماضي لتحديد الاحتياجات التقنية لتطوير وميكنة إجراءات العمل بالبريد الكونغولي وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية.

وقد وقّع الاتفاق عمرو عصمت العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ويفز وديديه موسيتيه مدير عام مؤسسة بريد الكونغو، بحضور السفير حمدي شعبان، سفير مصر بجمهورية الكونغو الديمقراطية،

وإيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وسيفاندو شيف مويو سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، وايزاك جنامبا رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي ومدير عام مؤسسة بريد كوت ديفوار.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا الاتفاق يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية ويوضح العلاقات المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية،

مشيرًا إلى أن البريد المصري حريص على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الدول الأفريقية بما يسهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وأكد استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للبريد الكونغولي للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد الكونغولي وتدريب العاملين بها ونقل الخبرات لهم وصقل مهاراتهم لإحداث نقلة نوعيه في أداء البريد الكونغولي للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية على مستوى العالم من تطور.

وأوضح أنه بناءً على هذا الاتفاق سيتم ميكنة خدمات مكاتب البريد ومراكز العمليات بالبريد الكونغولي وفقًا لأحدث المعايير التقنية والمتطلبات الدولية لسلسلة الإمدادات البريدية الدولية للاتحاد البريدي العالمي ومعايير جودة الخدمات العالمية، علاوة على خدمة التحويلات المالية.

وأضاف الدكتور شريف أن البريد المصري سيقدم الدعم الكامل للبريد الكونغولي لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد الكونغولي بالاعتماد على الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها البريد المصري.

من جانبه أشاد سيفاندو شيف مويو، سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، بتطور البريد المصري، مؤكدًا أن اتفاق اليوم بين مؤسستين أفريقيتين، إحداهما حققت نجاحات متميزة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي ومواكبة تغيرات السوق يُحتذى بها وهي البريد المصري،

وأخرى مؤسسة طموحة تسعى جاهدة لبناء قدراتها وهي مؤسسة البريد والاتصالات والكونغولية، معربًا عن أمنياته بتنفيذ اتفاقيات مماثلة بين مؤسسات البريد في البلدان الأفريقية.

وقد أكد السفير حمدي شعبان أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون ودعم كل البلدان الأفريقية من خلال الشراكات ونقل الخبرات وقصص النجاح المصرية إلى البلدان الأفريقية، مشيرًا إلى أن تجربة البريد المصري هي إحدى أهم قصص النجاح التي تحدث في مصر حاليًّا.

كما وجّه ديديه موستيه الشكر للبريد المصري على الدعم الذي قام به للوصول إلى اتفاق تعاون يلبي احتياجات وتطلعات مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية لخدمة المواطنين بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

جدير بالذكر أن شركة ويفز للتحول الرقمي هي الذراع التكنولوجية للبريد المصري ولها خبرات متعددة في أعمال التطوير المؤسسي وأعمال التحول الرقمي، وتعمل الشركة حاليًّا على التوسع في الاستثمار بأفريقيا لتطوير المؤسسات البريدية والمالية بما يخدم الأشقّاء الأفارقة بتلك الدول.