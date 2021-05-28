اتصالات وتكنولوجيا

البريد المصري يفوز بجائزة التميّز الرقمي كأفضل مؤسسة عربية

خلال منتدى تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُرَاسِلّة
المال - خاص 11:08 م, الجمعة, 28 مايو 21 11:08 م, الجمعة, 28 مايو 21

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فاز البريد المصري بجائزة التميّز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية تطبق التحول الرقمى، وذلك خلال مشاركته في منتدى “تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُرَاسِلّه”، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت.

وتسلم الجائزة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، حيث قام وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية ومحمد بن عمر أمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتسليم الجائزة لرئيس البريد المصري، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجال المصرفي والمالي والتكنولوجي في المنطقة العربية.

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قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الاقليمي والدولي خلال الفترة الماضية ويمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من انجازات على أرض الواقع، سواء في الخدمات البريدية اوالمالية اوالحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة اجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، ويؤكد أيضاً ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

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وأضاف في بيان صحفي أن هذا الإنجاز تم تحقيقه بالاعتماد علي العاملين بالبريد المصري الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلاً يحتذى به بين كل المؤسسات البريدية حول العالم.

و الجدير بالذكر أن البريد المصرى قد سبق أن حصل على جائزة خدمة العملاء من الاتحاد البريدي العالمى كأفضل خدمة عملاء عن عام 2020.

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