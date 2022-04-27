أقامت، اليوم، الهيئة القومية للبريد حفل السحب على جائزة “المليون جنيه” لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبنى البريد في القرية الذكية، بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد أعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن نتيجة السحب على حسابات التوفير “جائزة المليون جنيه” لشهر (أبريل 2022)؛

حيث فاز بها العميل سليمان جعفر علي وهو صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد/ فرع توفير شبرا.

في السياق نفسه قال الدكتور شريف فاروق إن حملات جوائز حسابات التوفير “ربع السنوية” التي تقوم بها الهيئة القومية للبريد تأتي حرصًا من الهيئة على التواصل المستمر مع عملائها، وتقديرًا لولائهم الدائم وثقتهم بخدماتها المصرفية المتعددة والمتميزة التي تقدمها،

وتعكس حرص واهتمام الهيئة على تقديم تجربة مالية استثنائية لعملائها؛ حيث تسعى الهيئة دائمًا من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم، وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة طبقت كل إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كل إجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة،

موجهًا خالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالهيئة، والذي يعتبرهم المحور الرئيسي في نجاح الهيئة على جميع الأصعدة،

مشيرًا إلى أنه تمت ميكنة كل الخدمات المقدَّمة للمواطنين عبر مكاتب البريد وفقًا لأحدث المعايير الدولية ليصبح مكتب البريد واجهة المواطن للحصول على الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

جدير بالذكر أن جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة “ربع سنوية” بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على أن يكون الحساب توفير “أفراد”،

وأن يكون نشطًا ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول في السحب على الجائزة، ويكون الرصيد وقت إجراء السحب أكبر من أو يساوى رصيد أول المدة “الربع سنوية”،

وأن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب، وأن يكون للعميل بطاقات دفع إلكتروني مربوطة بحسابه مفعّلة ونشطة، ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته.