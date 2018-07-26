البريد المصري يشارك باجتماعات الدورة الاستثنائية للاتحاد البريدي الإفريقي

سمية كماليشارك البريد المصري في اجتماعات الدورة الاستثنائية للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل يومي 26و27 يوليو 2018 بمدينة انتاناناريفو عاصمة مدغشقر بوفد عال المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري.قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري ان هذا المؤتمر يعد أعلى تمثيل بريدي ب

سمية كمال

يشارك البريد المصري في اجتماعات الدورة الاستثنائية للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل يومي 26و27 يوليو 2018 بمدينة انتاناناريفو عاصمة مدغشقر بوفد عال المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري ان هذا المؤتمر يعد أعلى تمثيل بريدي بإفريقيا وتأتى أهميته كونه يناقش الخطة المستقبلية للعمل البريدي على مستوى افريقيا بالكامل حيث سيتم وضع العلامات الفارقة لتنظيم العمل البريدي بين البلدان الإفريقية بما يحقق مصالحها قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بأديس ابابا في سبتمبر القادم.

واوضح رئيس البريد المصري، أن خلال فعاليات المؤتمر سيتم مناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بالخدمات الاليكترونية والتحول التكنولوجي و الخطط الرامية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور سواء البريدية أو المالية أو المجتمعية، كما أنه من المقرر ان يقوم مؤتمر المفوضين للاتحاد باعتماد الخطط الاستراتيجية لتطوير عمل الاتحاد ومنح بعض الصلاحيات لرئيس مؤتمر المفوضين والأمين العام لاتخاذ القرارات التي يرونها في صالح الاتحاد دون الحاجة للانتظار لمدة 4 سنوات وهى المدة المقررة لانعقاد مؤتمر المفوضين.

هذا بالإضافة إلى رسم خطط مستقبلية ترتكز على توفير التمويل اللازم وتحقيق اهداف الاتحاد الإفريقي في تطوير وتنمية القطاع البريدي ليتحول الى قطاع خدمي منتج يحقق الربح ويقود قاطرة التنمية في كافة البلدان الإفريقية.

وأشار عصام الصغير، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المشاركات هو تعزيز ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم سبل التعاون المشترك ونقل خبراتنا في مجالات تقديم الخدمات البريدية إلى مختلف البلدان الشقيقة.

جدير بالذكر، أن مصر تشغل منصبي نائب رئيس مجلس اتحاد البريدي الإفريقي ورئيس المجلس الائتماني وممثل افريقيا في صندوق تحسين نوعية الخدمة باتحاد البريد العالمي.