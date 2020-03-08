«البريد المصري» يختبر منظومة «Post Code» مع «دي إتش إل»

قال عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان البريد المصري قد انتهي من تطبيق منظومة الرمز البريدي علي مستوي الجمهورية باستخدام احدث النظم العالمية حيث انه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني علي مستوي الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري بالإضافة الى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن .

واوضح الصغير فى بيان صحفي اليوم ان المشروع استغرق عامين من العمل الدائم علي خرائط مصر الجغرافية بالاعتماد علي المعلومات القيمة التي تم الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بهدف تحديد رمز بريدي لكل مجموعه من المباني طبقاً لمعايير دولية بما يضمن سهوله الوصول الي العناوين وخاصة مع وجود تكرار لأسماء الشوارع وعدم وجود اسماء لبعضها.

ولفت إلى انه تم البدء في اتاحة النظام لشركة DHL العالمية لاستخدامه في الاستعلام عن العناوين وتحديد الرمز البريدي لها مما يوفر أسهل الطرق للوصول الي العناوين بما يضمن توفير الوقت والتكاليف ورفع مستوي الخدمة للمواطنين ، منوها أن هذا النظام متبع في معظم دول العالم المتقدمة و تعتمد عليه جميع المرافق الحيوية مثل الاسعاف والإطفاء والشرطة للوصول السريع للحالات الطارئة .

كما يساهم هذا النظام في نمو التجارة الالكترونية لسهولة تحديد المواقع والعناوين ،و من المقرر ان تشهد الفترة القادمة تعاون البريد المصري مع الجهات المختلفة لتفعيل الرقم البريدي الجديد ليكون انطلاقة واعدة للتطبيق الفعلي لهذا المشروع الحيوي الذي يهدف الى تسهيل الوصول الى العناوين باستخدام الترميز البريدي نظراً لدقة تحديده للمواقع بدلاً من استخدام الطرق التقليدية الحالية.

وعلق احمد الفنجري المدير العام لشركة DHL Express Egypt نحن سعداء بهذه الخطوة الفارقة والتي ستكون بمثابة نقلة نوعية لمصر في قدرة وكفاءة شركات التوصيل باختلاف انواعها للاستدلال على العناوين بشكل أسرع وأدق بجانب المساهمة في تقليل تكلفة الشحن كما تحرص المنظومة على تسهيل عملية الفرز وتحديد المواقع في زمن قصير جدا مما يسهل على شركة DHL الوصول الى عملائها في أسرع وقت كما اعتادوا دائما.