اتصالات وتكنولوجيا

البريد المصري يحصد جائزة التميز من اتحاد البريد العالمي

لتطبيقه أعلي معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم
محمود جمال 2:20 م, الأثنين, 10 مايو 21 2:20 م, الأثنين, 10 مايو 21

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فاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي “تعاونيات البريد السريع” على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، وذلك بعد تطبيق أعلى معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يمثل تجسيداً واضحاً للدور الدولي الذي قام به البريد خلال الفترة الماضية، ويؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

وأوضح فاروق فى بيان صحفي اليوم الاثنين أن معايير الحصول على هذه الجائزة عالمية تأتي بناء على مؤشرات أداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي، وتشمل الرد على الاستعلامات الواردة في المواعيد المحددة بنسبة لا تقل عن 98٪، واستقبالها ومعالجتها إيجابياً، الأمر الذي تطلب جهداً كبيراً من فريق العمل للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

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وتسلم فاروق خطاب تهنئة من السفير بشار حسين مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريدي العالمي يهنئ فيه البريد المصري علي حصوله علي جائزة “تعاونيات البريد السريع” وحصوله علي شهادة التميز بعد تحقيقه طفرة كبيرة في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي  قائلاً: “لقد أظهر مركز خدمة عملاء البريد المصري الخاص بخدمة البريد السريع الدولي التزاماً عالي المستوى علي المستويين الاقليمي والدولي وذلك بتقديم خدمة ممتازة ومتميزة لكل شركائه الدوليين الأعضاء في شبكة البريد السريع الدولية، وذلك باستيفائه كل معايير الجدارة التي تأهل بموجبها للحصول على الجائزة”.

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كما أشاد بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة والجودة المطلوبة، من أجل رفع اسم مصر عالياً بين الدول المشاركة في اتحاد البريد الإفريقي والعالمي.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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