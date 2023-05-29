«البروق للتطوير» بصدد طرح أحدث مشروعاتها السكنية في مدينة القاهرة الجديدة

كشف المهندس إبراهيم الصيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بروق للتطوير العقاري، أن الشركة بصدد طرح أحدث المشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فى أقرب وقت.

وأوضح الصيد أن الشركة نجحت، خلال الفترة الماضية، في طرح 3 مشروعات متعددة الاستخدامات Mixed Use، وهي: (سبارك كابيتال إنسايت، سينتو ، بي إن)، بشراكة إستراتيجية مع عدد من الشركات التى أسهمت فى نجاح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن مشروع “سبارك كابيتال إنسايت” هو باكورة مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مول استثماري كامل “تجاري إداري طبي فندقي” متطور باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الذكية، يتميز موقعه بقلب منطقة MU23،

وتم التعاقد مع شركة معمار MIMAR كاستشاري هندسي للمشروع، وشركة الفضا الإماراتية كمقاول عام للمشروع، وشركة المطورون المصريون للتنمية العقارية لأعمال الإدارة والصيانة.

مشروعات الشركة

يقع مشروع Spark Capital Insight على مساحة أرض كبيرة تصل إلى 9000 م2، تشمل مساحة المول نفسه حوالي 30%،

أما باقي المساحة فهي مخصصة للمرافق والخدمات واللاند سكيب، التي يقدمها مول سبارك كابيتال إنسايت العاصمة؛ والتي تضمن الاستفادة القصوى من المول بالكامل.

وأوضح أن مشروع “سينتو” هو ثاني مشروعات شركة “بروق للتطوير العقاري” في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع الـ100 وحدة إدارية في الحي المالي أمام البورصة المصرية، وهو أكثر الأماكن الاستثمارية تميزًا وحيوية، نظرًا لقربه من كل الهيئات والمؤسسات المالية، سواء الحكومية أو الخاصة.

يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية حوالي 2675 مترًا، مكون من دور أرضي و7 أدوار علوية، ويملك المول إطلالة مباشرة على حديقة مساحتها 400 مترًا، ومن ثم لا توجد وحدات خلفية،

وتم التعاقد مع شركة Trojan كمقاول عام للمشروع، وشركة UNII للاستشارات الهندسية، وشركة رئام كاستشاري إدارة وتشغيل، وشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية.

وأخيرًا مشروع “بي إن مول” في العاصمة الإدارية، وهو مول استثماري كامل تجاري إداري طبي في الداون تاون على مساحة 2725 مترًا مربعًا.

وأوضح أن شركة بروق للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات قوية قامت بتنفيذها فى دول الخليج العربي، مثل مشروع “بروق تاور” بالدوحة Al Brouq Residential Tower، وبرج خليج الدوحة، وقصر المؤتمرات، ومجموعة منتجعات سياحية 5 نجوم في مدينة فيس بالمغرب، ومشروع بلو بيرل في فرنسا The Blue Pearl.

الشركة تمتلك خبرة لأكثر من 25 سنة في الخليج العربي وشمال أفريقيا

وتميزت مشروعاتنا باستخدام أفضل أساليب البناء التكنولوجية الحديثة، وتحقيق المعادلة فى توفير منتج عقاري متميز لعملائنا، نتيجة تعاون شركة بروق للتطوير العقاري مع كبرى الاستشاريين والمتخصصين فى مجالاتهم،

حيث اختارت شركة معمار MIMAR للاستشارات الهندسية، وشركة الفضا الإماراتية كمقاول عام للمشروع، كما أن إدارة وصيانة مشروعها كان بإشراف شركة المطورون المصريون للتنمية العقارية.

يُشار إلى أن بروق للتطوير العقاري Brouq Developments دخلت السوق العقارية المصرية عام 2020 باتحاد شركة NBS العقارية بخبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في الخليج العربي وشمال أفريقيا بمشروعات قوية مميزة، ومجموعة قطر هاي سبيد وشركة الفضا للمقاولات، فأصبح لدى شركة بروق محفظة أراض ومشروعات فى العاصمة الإدارية باستثمارات تتعدى الـ8 مليارات جنيه.