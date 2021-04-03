البروفة الأخيرة لرحلة الملوك..الخيول والعربات تستعد لموكب المومياوات

أوشكت رحلة المومياوات الملكية على الانطلاق وسط استعدادات مكثفة لكافة الجهات الحكومية، حيث اصطفت الخيول والعربات في انتظار ملوك مصر القدماء في حدث هو الأول من نوعه.

وتواصل وزارة السياحة استعدادتها المكثفة تمهيدا لانطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة.

وبدأت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في اتخاذ مواقعها انتظارا لتغطية الحدث .

وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية.

وترجمت الوزارة النص الخاص بالفيلم الترويجي الخاص بالحدث الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.

وأرسلت الوزارة الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

كما أنه سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام وفيس بوك وتويتر وYou Tube” في الأسواق العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

الحملة الدعائية كانت قد تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة والتي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

الفيلم الترويجي شارك فيه عدد من الفنانين المصريين هم القدير حسين فهمي، وآسر ياسين، وأمينة خليل، حيث قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ الـ ٢٢ مومياء الملكية التي سيتم نقلها والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.