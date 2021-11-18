«البروج مصر» توقع عقد فندق الموفنبيك تحت إدارة «أكور» العالمية

وقعت شركة البروج مصر للتطوير العقارى عقد فندق الموفنبيك بمبنى sixty iconic tower مع شركة اكور العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق والسياحة والتي تمتلك أكثر من علامة تجارية في عالم الفنادق Fairmont , Sofitel , Rafael’s , Rixos , Novotel؛ ليكون بذلك أول فندق خمس نجوم للقطاع الخاص بالعاصمة الإدارية.

ويعتبر مشروع Sixty Iconic Tower بالعاصمة الإدارية الجديدة أبرز مشروعات البروج مصر على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 45 طابقا، إضافة إلى 5 طوابق تحت الأرض مخصصة لانتظار السيارات، بالمنطقة المواجهة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) والتي يقع داخلها البرج الأيقوني أعلي برج في إفريقيا.

َوتعتبر أكور العالمية إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة فى تشغيل أقوى العلامات الفندقية على مستوى العالم والتى يتابعها نحو 240 مليون شخص على مستوى العالم.

وأكد المهندس محمد عاصى نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر أن هذا التعاقد يأتى فى إطار رؤية الشركة واستراتيجيتها المبنية على تنوع محفظتها الاستثمارية واختيار أكبر الشركاء عالميا لتقديم جميع خدمات مشروعاتها سواء التشغيلية أو الهندسية أو التنفيذية من أجل تعزيز ومضاعفة القيمة الاستثمارية والبيعية لجميع وحداتها فى جميع مشاريعها العقارية ورفع قيمتها المضافة.

وأضاف عاصى أن بهذا التعاقد يعتبر فندق موفنبيك بمشروع Sixty Iconic Tower أول فندق خمس نجوم للقطاع الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

طبيعة التعاون

وأشار إلى أن المباحثات التى قامت بها الشركة لاختيار أفضل العلامات التجارية فى مجال الفنادق على مستوى العالم قد استغرقت نحو 8 أشهر لتحقيق الهدف الأساسى لهم وهو توفير فندق وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية بسعة فندقية تبلغ 190 مفتاحا، وذلك فى العشرة أدوار الأخيرة بمشروع Sixty Iconic Tower، إضافة إلى إدارة موفنبيك للوحدات الفندقية المباعة للعملاء بالمشروع.

وأكد أن هذا التعاقد يعكس قوة الملاءة المالية للشركة واهتمامها الأول والأخير بالجودة والاستمرارية والدليل على ذلك هو الانتهاء من بيع نحو 75% من وحدات المشروع بقيمة بيعية تصل إلى نحو 2 مليار جنيه منذ طرحه بالسوق.

وعلى مدار سبعة أشهر فقط ولم تلجأ الشركة للإعلان قبل ذلك الوقت عن مشغل الفندق الخاص بالوحدات الفندقية الا بعد الانتهاء من هذه النسبة الاستثنائية من المبيعات من أجل مضاعفة القيمة الاستثمارية لجميع عملاء المشروع.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة الى أن شركة البروج من أجل هذا التعاقد قامت بتوفير مساحة 800 متر من مدخل البرج لتوفير الاستقبال والمطاعم والمحلات التجارية والخدمات الخاصة بالفندق منفصلة تماما عن مداخل ومخارج الادارى والتجارى بالمشروع.

إضافة إلي تخصيص دور الميزانين لخدمات الفندق وذلك من نادي صحي يحتوي علي صالات جيم و مناطق سبا وجاكوزي وساونا وكذلك عدد 4 مطاعم تخدم الفندق والوحدات الفندقية وتوفير حمام سباحة خارجي له رؤية مباشرة علي البرج الايقوني، إضافة إلى دور مخصص لإدارة الفندق ومتابعة وتشغيل وتنظيم كافة العمليات الخدمية للعملاء

ولفت إلى أن هذه المساحات التى خصصتها الشركة لتوفير الخدمات فقط تبلغ 20 ألف متر بيعى بما يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، قامت الشركة بتحملها من أجل الحصول على واحدة من اكبر العلامات الفندقية فى العالم و تحقيق القيمة المضافة التى يستحقها المشروع .

وأشار عاصى إلى أن كل التصميمات الهندسية وأماكن الخدمات والاحتياجات الخاصة بالفندق كانت مدروسة وتم مراجعتها منذ اللحظات الأولى لتصميم البرج مما يؤكد أن الشركة راعت كافة الاعتبارات، خاصة أنهم يعتمدون دائما على الواقعية فى التصميمات والتنفيذ والبيع.

وقال إن الإجراءات الخاصة بالفندق وكل الخدمات تم اعتمادها والحصول على موافقة وزارة السياحة لإقامة الفندق بمشروع Sixty Iconic Tower وهي الآن فى مرحلة إنهاء التراخيص الخاصة بالتنفيذ من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة .

إنجازات غير مسبوقة بالعاصمة

وأشاد عاصى بالإنجازات غير المسبوقة التى تحدث يوما تلو الآخر فى معدلات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة موجها الشكر للقيادة السياسية للدولة وإدارة شركة العاصمة على هذا الإنجاز العظيم.

وأشار إلى انهم كانوا من أوائل الشركات التى أمنت بهذا الحلم الذى اصبح واقعا ملموسا وقررت الاستثمار فى هذا المشروع القومى العملاق حيث تنفذ الشركة 6 مشروعات بالعاصمة الإدارية وقامت بضخ 3.5 مليار جنيه أعمال انشائية لمشروعاتها بالعاصمة.

وأوضح أن إدارة الشركة بالكامل بداية من رئيس مجلس الإدارة الى أصغر موظف بالشركة يعملون ليل نهار من أجل إنجاز مشروعات مختلفة تتمتع بقيمة مضافة وتحقق عوائد استثمارية ضخمة.

مشروع جديد خلال العام القادم

وأشار إلى استعداد الشركة لتقديم مشروعات جديدة للسوق العقارى مع بداية 2022 ستكون مفاجأة استكمالا لدورها الريادى دائما فى تنفيذ مشروعات مختلفة ومتفردة بالسوق المصرى.

ولفت فرنك نابلسى – نائب الرئيس لإدارة العمليات وتطوير الأعمال بمجموعة اكور لإدارة العلامات الفندقية إلى أنهم سعداء جدا بتوقيع هذا العقد لإدارة العلامة التجارية موفنبيك فى واحد من أهم شركات التطوير العقارى بالسوق المصرى ويتمتعون بدراستي فنية وهندسة قوية جدا فى تصميم وتنفيذ مشروعاتهم وماهى الاحتياجات التى يطلبها كل مشروع والتخطيط له قبل التنفيذ.

توسعات مرتقبة لاكور

ولفت إلى أن شركة أكور تدير عددا من العلامات الفندقية العالمية فى مصر مثل Fairmont , Sofitel , Rafael’s , Rixos , Novotel هذا التعاقد لشركة اكورمع شركة البروج يمثل الثالث الذى تم توقيعه فى العاصمة والأول مع شركة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتا إلى انهم يستهدفون التعاقد على انشاء 20 علامة فندقية عالمية فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة.

معلومات عن المشروع

جدير بالذكر أن مشروع Sixty Iconic Tower تقدر القيمة الإجمالية لاستثماراته ٣ مليارات جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، والبرج يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 43 دورًا، سيتم البناء على 60% من الأرض، وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع.

ويقع مشروع Sixty Iconic Tower ادارى – تجارى – فندقى ” يقع في المنطقة المواجهة لمنطقة الاعمال المركزية (CBD) والتي يقع داخلها البرج الايقونى اعلي برج في افريقيا واطلقته الشركة خلال شهر أبريل الماضى .

وتعاقدت الشركة مع مكتب الاستشارات الإنجليزية DSA ARCHITECT INTERNATIONAL، والذى يمتلك خبرة لأكثر من 35 عاما فى مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب، لتصميم المشروع.

ويمتاز المكتب بتخصصه فى مجال الأبراج، وقام بتصميم أكثر من 66 برجا وناطحة سحاب حول العالم، وله 7 مكاتب حول العالم، منها الإمارات والبرتغال وبلجراد وبريطانيا وجوهانسبرج.