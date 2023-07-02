«البروج مصر» توقع شراكة مع «الديوان للاستثمار» لتطوير منتجع فيلار بالقاهرة الجديدة

وقعت شركة البروج مصر للتطوير العقاري عقد شراكة و تطوير مع شركة الديوان للاستثمار العقاري و السياحي وذلك لتطوير مشروع تجاري اداري فندقي في منتجع فيلار بالتجمع الخامس ،

قال المهندس حازم الشريف رئيس مجلس الإدارة أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التجارية والإدارية نظرا لتميز موقعه علي شارع التسعين الشمالي داخل أهم المناطق التجارية والادارية والخدمية الاستثمارية في المنطقة .

وأضاف “الشريف” في بيان مشترك أن منتجع فيلار المقام علي مساحة ٨٥ فدان يعد من المنتجعات التي تتميز بأنها عالية الرفاهية ، وتضم منطقة تجارية وإدارية تتجاوز مساحتها ٢٦ ألف متر مربع في المنطقة الشرقية من المنتجع.

وتهدف شركة البروج مصر اضافة المزيد من التفاصيل المعمارية الحديثة والتي تواكب التطور السريع في هذه المنطقة المميزه خاصة لقربها من المراكز التجارية و المناطق السكنية والتي تضم الفيلات عالية الرفاهية في شارع التسعين الشمالي ،

و نوة الشريف، إلى أن استثمارات المشروع بلغت ٤ مليارات جنيه في فترة زمنية لا تتجاوز ٤ سنوات، ويأتي هذا ضمن الخطة التوسعية لشركة البروج مصر في اطار استثماراتها المتنوعة.

تم التوقيع بين كلا من المهندس حازم الشريف رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر و المهندس حمدي عطا رئيس مجلس إدارة شركة الديوان للاستثمار العقاري وفي حضور كلا من مهندس محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر وأسامة وجيه العضو المنتدب.

وكذلك الدكتور محمد عطا عضو مجلس إدارة شركة الديوان للاستثمار العقاري لتطوير الأعمال وحسام حسين عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الشئون المالية لشركة الديوان.

ومن المقرر البدء في الاعمال التنفيذية للمشروع خلال الأشهر المقبلة بعد استيفاء الأعمال التصميمية والتسويقية والتشغيلية.