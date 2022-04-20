تستعد شركة البروج مصر للتطوير العقارى لإعادة طرح مشروعها الإدارى الجديد بحى المال والأعمال على العملاء من المستثمرين والشركات خلال شهر مايو المقبل، بعد أن خضع المشروع الذى يتجاوز حجم الاستثمار فيه 1.6 مليار جنيه لإعادة التقييم وفقا للمتغيرات الأخيرة التى تشهدها السوق العقارية.

قال أحمد حسين، عضو مجلس إدارة شركة البروج مصر، إن شركته تستعد لطرح مشروعها الإدارى الجديد، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة المال والأعمال، فى مايو المقبل.

وأكد حسين، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة سبق أن طرحت مشروعها الإدارى فى العاصمة الإدارية «سيكستى ثرى» فى فبراير الماضى، لكن التغييرات الأخيرة التى يعيشها العالم أجمع، دفعت للشركة لإعادة دراسته من جديد، وطرحه أمام العملاء مرة أخرى.

حسين: الدراسات قادت لزيادة فى الوحدات تصل إلى 20%

وأشار إلى أن الدراسات التى عملت عليها الشركة خلال الأسابيع الماضية، انتهت إلى ضرورة فرض زيادة تبدأ من 15 وحتى %20 على أسعار الوحدات المقدمة للعملاء.

وأوضح أنه لم يكن لدى الشركة أى نية لزيادة أسعار وحداتها خلال الوقت الحالي، مضيفا: «لكن موجات الصعود الأخيرة التى طرأت على أسعار مواد البناء، وكذلك ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالجنيه المصري، ووجود بعض العقبات فى عمليات الاستيراد، وقفت جميعها خلف قرار الزيادة»، والذى وصفه بـ«العادل».

وأضاف أن الزيادة جاءت لتحقيق عملية التوازن بين حجم الإنفاق والعائد من المشروع، مؤكدا أن السوق ستشهد انتعاشا فى حركة البيع خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البنك المركزى المصرى سيضخ خلال أسابيع فوائد شهادات الـ%18.

واعتبر أن هذه الفوائد التى سيتم صرفها سيكون لها تأثير إيجابى على وضع القطاع بعد فترة من الركود فى حركة البيع نتيجة اضطرابات السوق والارتفاع المتسارع فى أسعار مواد البناء.

وأشار عضو مجلس إدارة البروج مصر، إلى أن وحدات مشروع «سيكستى» تستهدف القطاع المصرفى ومكاتب المحاسبات والاستشارات القانونية والتجارية وعدد من الأنشطة التى تخدم الوزارات والهيئات الكائنة بحى المال والأعمال.

ويعد «سيكستى ثرى» المملوك لشركة البروج مصر، هو المشروع الثالث للشركة بحى المال والأعمال والسابع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن مشروع إدارى يقع بالقرب من المقر الجديد للبنك المركزى ومنطقة البنوك والحى الحكومى والبورصة ومصلحة صك العملة.

ونفذت «البروج مصر» 6 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، منها «سيكستى تور» بمنطقة المال والأعمال باستثمارات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وهو عبارة عن برج على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 طابقا، بإجمالى مساحة بيعية قدرت بنحو 55 ألف متر مربع.