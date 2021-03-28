«البروج مصر» تضخ 500 مليون جنيه في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

تخطط شركة ” البروج مصر ” لزيادة استثماراتها فى السوق العقارية إلى 9 مليارات جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة ضمن خطة الشركة التوسعية، كما تخطط لضخ 500 مليون جنيه بمشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021 .

وتفاضل الشركة بين شركات المقاولات لاختيار مقاول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية ومنها مشروع “Sixty Iconic Tower” أحدث مشروعاتها فى العاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال .

وقال المهندس محمد العاصى نائب رئيس مجلس إدارة شركة ” البروج مصر ” إنها وضعت خطة توسعية فى السعوق العقارية تتناسب مع إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة وزيادة استثماراتها البالغة حالياً 5 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية إلى 9 مليارات جنيه خلال 3 سنوات .

وأوضح العاصى أن ” البروج مصر ” تمتلك حالياً 4 مشروعات إدارية تجارية فندقية فى العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف مشروعاتها السابقة فى الساحل الشمالى والعين السخنة وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق لنمو حجم أعمالها بالتوازى مع إستراتيجية الشركة التوسعية .

محمد العاصى : دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق وفقاً لإستراتيجية الشركة

وأضاف العاصى أن الشركة أطلقت أحدث مشروعاتها “Sixty Iconic Tower” في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه بقيمة مبيعات متسهدفة تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات وهو عبارة عن برج يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 دور سيتم البناء على 60% من الأرض، وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع.

فى السياق نفسه قال أسامة وجيه العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ” البروج مصر ” إن الشركة تخطط لتكون ضمن الـ 10 كبار فى السوق العقارية خلال الـ5 سنوات المقبلة وفقاً لإستراتيجية تسعى الشركة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة .

و أوضح وجيه أن إستراتيجية الشركة الجديدة تتركز على الاعتماد على الكفاءات فى كافة القطاعات وإعادة هيكلة الإدارات الداخلية بما يتناسب مع حركة التطور التى يشهدها السوق مع التركيز على الشرائح المستهدفة من العملاء ونوعية المنتج العقارى الذى تقدمه الشركة للسوق .

وأضاف وجيه أن الشركة وضعت خطة ثلاثية سيتم تنفيذها خلال الـ3 سنوات المقبلة ومنها الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ واختيار المشروع من حيث الموقع والدراسة السوقية وتحديد الفئات المستهدفة من العملاء سواء شركات محلية أو عالمية أو مؤسسات وأفراد من راغبى الإستثمار والسكن للتتوافق تلك الإستراتيجية مع خطة الشركة الفترة المقبلة .

وتابع وجيه أن الشركة تفاضل حالياً بين أفضل الشركات المقاولات المتخصصة فى إنشاء الأبراج والإستشاريين الهندسيين للإشراف على تنفيذ الأعمال لتنفيذ منتج عقارى متكامل يحقق المستهدف والعائد الاستثمارى للمشروع متوقعاً أنه سيتم حسم اختيار مقاول المشروع خلال النصف الأول من العام الجارى .

وقال أحمد حسين عضو مجلس إدارة شركة البروج مصر إن الشركة تعتمد على تمويل مشورعاتها ذاتياً مستبعداً اللجوء للاقتراض البنكى خلال الفترة الحالية فى ظل قوة الملاءة المالية .

وأوضح حسين أن خطة التوسعات للشركة فى السوق العقارى ستدفعها إلى دراسة الحصة على تمويلات بنكية مستقبلاً بالإضافة إلى الأدوات التمويلية المختلفة والتى نجح البنك المركزى فى توفيرها لشركات الاستثمار العقارى بهدف تنشيط السوق العقارية .

وأضاف حسين أن الشركة تخطط لضخ 500 مليون جنيه بمشروعاتها خلال 2021 بأعمال الإنشاءات ضمن خطتها الاستثمارية بالإضافة إلى أنه سيتم رصد 5 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال بمشروعات الشركة الحالية والتوسعية خلال الفترة المقبلة .