البرهان يقرر منع صرف أي استحقاقات لقوات الدعم السريع

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا.

ومنع البرهان صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع.

إلى ذلك قال مكتب رئيس الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان اليوم الأحد إنه أعفى محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول.

وعين البرهان برعي الصديق أحمد أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك.

ولم يتضح بعد سبب إقالة جنقول.

يشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.