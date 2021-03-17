البرهان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية

وأكد التزام القوات المسلحة الكامل بحماية خيارات الشعب السوداني، وأنها سوف تظل وفية له تحمي التغيير وثورته المجيدة

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة الكامل بحماية خيارات الشعب السوداني، وأنها سوف تظل وفية له تحمي التغيير وثورته المجيدة.

وقال: سوف تظل القوات المسلحة حائط الصد الأول لحماية التغيير، مضيفًا “القوات المسلحة هي التي احدثت التغيير بالبلاد، وقامت بحمايته ونطمح على أن نحافظ على وحدة السودان وأن ينعم بالسلام ويعيش شعبه الحياة الكريمة التي يستحقها، وسوف نعمل على ذلك مع القوى السياسية المدنية وشركاء السلام.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم ضباط وضباط صف وجنود وحدات منطقة أم درمان العسكرية بسلاح المهندسين، بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام ومدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير جامعة كرري ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة.

وأشار القائد العام إلى أن منطقة ام درمان العسكرية تمثل العمود الفقري والإسناد الرئيسي للقوات المسلحة. وثمن الدور الكبير الذي تقوم به المنطقة ضمن منظومة القوات المسلحة. لافتاً الي ان المرحلة الانتقالية للبلاد مرت بتحديات جسيمة استوجبت تقديم العديد من التنازلات والتضحيات.

وقال “القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني وتقاسمه في كل مايمر به من تحديات اوجبتها مرحلة الانتقال”، مؤكدا مرحلة الانتقال تستوجب علينا جميعاً أن نلتف حول الدولة السودانية للعبور بها لبر الأمان.

وأشار إلى أن منسوبي القوات المسلحة بمثابة الركيزة الأساسية في بناء السودان والعبور بالمرحلة الانتقالية. موضحا الحرص على قومية القوات المسلحة ووحدتها وتماسكها.

وجدد العهد ببناء قوات مسلحة وطنية ملتزمة بمبادئ الدستور شعارها «الله ‘ الوطن» ووجه الدعوة للحركات الغير موقعة علي اتفاقية السلام للجلوس والتفاوض للوصول الي اتفاق يسهم في بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

وناشد القوى السياسية بالاسراع في اكمال هياكل الحكم والمجلس التشريعي تنفيذاً لمطلوبات التحول الديمقراطي، مؤكدا أن المكون العسكري يعمل بتعاون وتنسيق تام مع كافة القوي السياسية من أجل الوطن ووحدته.

وفيما يختص بالحدود الشرقية للبلاد أشار إلى أن القوات المسلحة أعادت الانفتاح في الأراضي السودانية.

وقال: ما لم يحصل اعتراف من الجانب الإثيوبي بأن هذه الأراضي سودانية وتم وضع العلامات لن نتفاوض مع أي جهة، مضيفا سوف نظل نطالب القوات الإثيوبية بالإنسحاب من جميع الأراضي السودانية، وجدد العهد للشعب السوداني بأن تظل القوات المسلحة هي الحامي الحقيقي للشعب وثورته المجيدة وحامية للتغيير.

من جانبه، أكد اللواء الركن هشام كمال درونكي قائد منطقة أم درمان العسكرية أن قواته على أتم والجاهزية والاستعداد، ورهن الإشارة لتلقي التعليمات والتوجيهات التي تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتوجه بوافر الشكر لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة على الزيارة، وقال اللقاء أثمر ورفع معنويات منسوبي منطقة أم درمان العسكرية، وأضاف اللقاء تاريخي وستظل المنطقة تحفظ تاريخه ودا وتقديرا واحترام.