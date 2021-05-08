البرهان يبلغ المبعوث الأمريكي ضرورة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة

قدم البرهان للمبعوث الأمريكي شرحا عاما لملف سد النهضة، وأكد له موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضي للخلافات بين دولة المنبع ودولتي المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث .

أشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الأمريكية وبالمواقف الأمريكية الداعمة لحكومة الفترة الإنتقالية.

وبحث لدى لقائه بمكتبه اليوم، المبعوث الامريكي للقرن الإفريقي السيد جيفرى فليتمان سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة فى مختلف القضايا، مرحبا بتعيين السيد بليتمان مبعوثا خاصا للرئيس الامريكى لمنطقة القرن الإفريقي ومهنئا له بمنصبه، بحسب وكالة أنباء السودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه المبعوث الأمريكي على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لاسيما في قضاياه الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وقدم البرهان للمبعوث الأمريكي شرحا عاما لملف سد النهضة، وأكد له موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضي للخلافات بين دولة المنبع ودولتي المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث .

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى إتفاق بين الدول الثلاث حول قضايا الملء والتشغيل.

وبشأن ما يجرى على الحدود بين السودان وأثيوبيا، أوضح رئيس مجلس السيادة ان إنتشار القوات المسلحة الأخير تم داخل الحدود السودانية التي أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبق إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين.

وأكد البرهان الى استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية إنطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البادين، داعيا الولايات المتحدة إلى الوقوف مع الحكومة الإنتقالية ومساندتها في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

من جانبه أكد المبعوث الامريكي للقرن الإفريقى السيد فيلتمان أهمية السودان والقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة وطالب السودان للوقوف معه لإنجاح مهمته.

وأشار المبعوث الأمريكي خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الى تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية التى وصفها بالعلاقات القديمة والمتجذرة.